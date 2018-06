Ministr Hüner: Práce na Sokolovsku i pro vysoce kvalifikované odborníky

Cílem je zde postavit jedno z hlavních zkušebních a vývojových center společnosti, které se bude kromě jiného specializovat na vývoj systémů budoucích autonomních vozidel. Nové zkušební centrum se bude rozkládat na ploše přibližně 500 hektarů v Karlovarském kraji severně od Sokolova.

K podpisu společné deklarace došlo po předchozích úspěšných jednáních se zástupci Karlovarského kraje, majitelem pozemků, společností Sokolovská uhelná a.s., společností CzechInvest a samozřejmě i vládou České republiky. Při podpisu takto významné deklarace byl přítomen také velvyslanec Spolkové republiky Německo, pan Christoph Israng.

Ing. Tomáš Hüner BPP

Ministr průmyslu a obchodu v demisi

ministr průmyslu a obchodu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Díky této investici by na Sokolovsku měly vzniknout stovky nových pracovních míst. A to i pro vysoce kvalifikované odborníky. Uplatnění získají například automobiloví inženýři či odborníci na digitalizaci a autonomní řízení,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Jde o investici s vysokou přidanou hodnotou, která pomůže rozvoji Karlovarského kraje.“

„Tento projekt stojí na vzájemné důvěře a my jsme hrdí, že jsme splnili všechny své závazky. Do tohoto okamžiku BMW Group investovala do celého projektu a jeho přípravy nižší desítky milionů eur. Naším společným cílem je získat nejpozději do konce roku 2019 stavební povolení. Dnešní podpis společné deklarace jasně ukazuje zájem ze strany vlády České republiky na další podpoře našeho společného projektu,“ řekl Dr. Herbert Grebenc, BMW AG, Human Resources, Senior Vice President Real Estate Management, Corporate Security.

Psali jsme: Ministr Hüner: Chceme motivovat ke kreativnímu přístupu k využívání odpadů Ministr Hüner: Řešit vnitrostátní problémy pomocí zákazů či omezení je krátkozraké Ministr Hüner: Podpora podnikání reaguje na potřeby a aktuální situaci v regionech Ministr Hüner: Hlavním úkolem ředitele EZÚ bude certifikace zdravotnických prostředků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV