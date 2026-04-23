Ministr Juchelka: Není to systémová věc, spíš individuální případy jednotlivých aktérů

Děkuji za ten dotaz. My jsme skutečně si vyměnili tuším dvakrát ty informace, že ano, my tady máme ty statistiky, které jsme vám předkládali. Ten materiál je poměrně podrobný, když jsem se na něj díval a podepisoval vám jej.
Takže my skutečně chystáme samozřejmě i nějakou metodiku ohledně vyplácení mimořádné okamžité pomoci. Hlavně u toho období, kdy ta superdávka může být vypočítána, než se změní ty parametry rozdílně oproti tomu, co dostávají klienti v tom starém dávkovém systému. Takže to se určitě chystá, chystají se tam ty parametrické změny, se kterými přijdeme. Superdávku řešíme, bych řekl, skoro na denní bázi.
A co se týče samozřejmě těch statistik, tak já jenom tady uvedu, že u přídavku na dítě jsme například v lednu 2026 vyplatili 236 826 dávek. Tolik přídavků na dítě. A to zpoždění později bylo 106 dávek; 0,04 procenta bylo později v řádech dnů. A stává se to z těch důvodů, že třeba někdo něco nedodá správně nebo tam dojde k tomu, že chybí některé informace, aby se ta dávka mohla schválit a tak dále.
Ing. Aleš Juchelka
Co se týká u dávek státní sociální podpory, kam spadá i příspěvek na bydlení, tak v tom stejném období v lednu 2026 jsme vyplatili 262 572 dávek jako společnost pro potřebné a vyplaceno později bylo 0,13 procent dávek, to znamená 330 z toho celkového množství, a to zpoždění výplat může být skutečně dáno tím, že se nedodaly třeba rozhodné skutečnosti ze strany toho klienta nebo je to složitý konkrétní případ, který se neřeší jako v nějakém systému, ale individuálně s tím klientem, protože to takhle prostě má. A v takových případech ta zákonná lhůta je na šedesáti dnech.
Co se týká potom u dávek v hmotné nouzi, které se tady zmiňovaly, tak tam je doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Tam ty statistiky jsou. Když vezmu leden 2026, že jsme vyplatili 17 427 dávek doplatku na bydlení, to znamená těm, kteří třeba bydlí v ubytovnách a tak dále a zpozdilo se nám 5 procent – 5,1937 dávek. A to také je z toho důvodu, že u dávek v hmotné nouzi je ten klient samozřejmě obtížnější na to zpracování, na to, že vlastně nemá třeba potřebné doklady, nemá potřebné smlouvy nebo nemá potřebný u doplatku na bydlení je také potřeba já nevím mít fakturu na energie nebo nějakou smlouvu třeba v té ubytovně a tak dále.
A u příspěvku na živobytí také beru tedy leden 2026, tak tam bylo vyplaceno 53 034 dávek příspěvku na živobytí a zpozdilo se to u 2,38 procent. To znamená u 1 292 dávek. Tady vlastně skutečně, pokud je nějaký jakoby konkrétní příklad toho, jakým způsobem to třeba řeší úřady práce, tak klidně mi ho dejte například i tu maminku samoživitelku, můžeme se na to podívat a ti úředníci řeknou přesně jak si to stojí, protože i ta maminka nemusí dodat nějaké skutečnosti.
Potom si k vám napíše, stěžuje, vy si stěžujete mně, ale pojďme to řešit jakoby přímo konkrétně, protože ne mnohdy ti lidé, kteří jakoby píšou, tak se to zakládá na skutečnosti u těch stěžovatelů, protože ten v případě třeba komplikovanější, a oni musí samozřejmě pochopit i tu stránku jako toho státu, tedy vynakládá prostředky daňových poplatníků právě na ten sociální smír, na tuto pomoc. Takže určitě pojďme nadále komunikovat, ale myslím si, že tak jak jste uvedla, že a také ta čísla jsou prostě jakoby dobrá, že k tomu vyplacení těch sociálních dávek opravdu dochází úplně v marginálních věcech, není to žádná systémová věc, ale spíš individuální případy těch jednotlivých aktérů.
Děkuji.
