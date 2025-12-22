Ministr Juchelka: Posílení týmu MPSV o tři nové náměstkyně

23.12.2025 14:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k třem novým náměstkyním na MPSV.

Ministr Juchelka: Posílení týmu MPSV o tři nové náměstkyně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

Mám radost, že mohu oznámit posílení týmu Ministerstva práce a sociálních věcí o tři nové náměstkyně: Editu Stejskalovou, Kateřinu Jirkovou a Jiřinu Žežulovou.

Každá z nich přichází s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oblastí, které mají přímý dopad na životy lidí – sociální politiky, sociálně-právní ochrany dětí, rodinné politiky, nepojistných sociálních dávek i propojení zdravotních a sociálních služeb.

Velmi se těším na naši spolupráci a věřím, že jejich odbornost a zkušenosti pomohou MPSV přinášet smysluplná a funkční řešení.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
