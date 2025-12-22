Ministr Juchelka: Posílení týmu MPSV o tři nové náměstkyně

Mám radost, že mohu oznámit posílení týmu Ministerstva práce a sociálních věcí o tři nové náměstkyně: Editu Stejskalovou, Kateřinu Jirkovou a Jiřinu Žežulovou.
Každá z nich přichází s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oblastí, které mají přímý dopad na životy lidí – sociální politiky, sociálně-právní ochrany dětí, rodinné politiky, nepojistných sociálních dávek i propojení zdravotních a sociálních služeb.
Velmi se těším na naši spolupráci a věřím, že jejich odbornost a zkušenosti pomohou MPSV přinášet smysluplná a funkční řešení.
Ing. Aleš Juchelka
