Ministr Jurečka: 21,5 roku důchodu. Data ze statistického úřadu. To je ten mechanismus

reklama

Děkuju. Já bych chtěl poprosit, abychom se opravdu poslouchali. Já jsem tady mluvil jasně o tom, že je rozdíl v tom, že naděje dožití pro tu populaci bude jiná. V momentě, když se budeme bavit o té populaci, která se narodí, jiná bude, když se budeme bavit o stejném ročníku v 50 letech, a jiná, když se budeme bavit v 65 letech. A ten princip je takhle nastaven i dnes. I dnes demografické zprávy pracují vlastně ze stejným principem. To znamená, část populačního ročníku nám během života, než se dojíždí 50 let věku nebo 65 let, prostě umírá.

A když se podíváme na ta data, já jsem vám je tady říkal jako konkrétní - vy říkáte, že nesedí - tak já jsem říkal, podívejte se, jsou to výstupy dat Českého statistického úřadu a České správy sociálního zabezpečení. A když se podívám - pro (na) ty, kteří pobírali důchod do roku 2022, tak prostě to tak bylo, průměrná doba pobírání důchodu u těchto lidí byla 24,5 roku a u těch, kteří skončili pobírání důchodů v roce 2000, byla průměrná doba pobírání důchodu 19,96 roku. A my říkáme, že u těch, kteří budou vstupovat do důchodového věku, tak na základě všech maximálně dostupných dat předpokládáme, že u této populace - budou důchod v průměru pobírat minimálně 21,5 roku. To ten materiál říká, to říká ten zákon, to říká ten mechanismus.

A k dotazu pana kolegy poslance Aleše Juchelky odpovím, že když se na to podíváme pro ročník narození 1972, což je to, co víme v tvrdých datech, cokoliv nad to nejsou tvrdá data, tak pro ročník narození 1972 počítáme s nadějí dožití 87 let a 3 měsíce. 87 let a 3 měsíce.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Jurečka: Věková hranice dožití se zvedá už teď u mužů i žen „Česko. Ostrov pracujících starců.“ Schillerová ve Sněmovně trhala Jurečkovy důchody Ministr Jurečka: Na vznik a provoz dětských skupin jsme vyčlenili přes sedm miliard SPOLU do kampaně: Porazit Putinovy užitečné idioty, vyzval Vondra

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama