Ministr Jurečka: Byla nalezena pochybení v práci inspektorů stanic technické kontroly

reklama

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče Brabče, děkuji za tu vaši interpelaci. Na úvod interpelace chci poděkovat, protože ještě i z dob, kdy jsme byli společní kolegové ve vládě, tak si pamatuji, že vlastně k této problematice, řekněme, zásahu technických do vozidel - kdy dochází k demontáži těchto DPF filtrů - docházelo, byl to velmi častý nešvar, takže vlastně už tehdy začaly kroky ve spolupráci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy a dopravní policie k tomu, aby se udělaly systematické změny. K mnoha z nim došlo, vy jste některé tady zmínil, a za to je opravdu potřeba poděkovat, protože to byly věci, u kterých opravdu jsou to naprosto věcné, jasné, dobré, rozumné kroky ve prospěch občanů České republiky a ochrany jejich zdraví. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5393 lidí

Pokud jde o ty následné kroky, které se dějí teď, například v loňském roce a dál, tak rozhodně tady to úsilí o to, aby se opravdu ten systém zdokonaloval, systém, který zlepšuje kontrolní mechanismy tak, abychom dokázali opravdu sledovat to, zdali u těch vozidel docházelo k těmto zásahům, nebo ne, také i nakonec některé se orientují na sledování úrovně stanic technické kontroly, to se děje v terénu. Já mám v podkladech informaci, že v roce 2022 Ministerstvo dopravy opravdu zpřísnilo ještě výrazněji dozor nad stanicemi technické kontroly, došlo tam u třech z nich k odebrání oprávnění provádět technickou kontrolu právě i z těchto důvodů a z těchto pochybení, protože tady u těchto vozidel byla nalezena pochybení v práci inspektorů stanic technické kontroly.

Pokud jde o Ministerstvo životního prostředí, my logicky budeme mít ambici dále v tom tlaku pokračovat i v té spolupráci s odbornými organizacemi, jako je právě organizace CITA (?), kdy proběhlo 20. září 2022 jednání, setkání právě nad problematikou renomování vozidel s nefunkčními systémy ke snižování emisí. Toho jednání se právě účastnili kolegové z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy. Tady samozřejmě je klíčové a důležité, aby tyto věci byly také spojeny s podmínkami pro rozumnou obnovu autoparku v České republice, který patří k jedněm z nejstarších, proto potom dochází i tady k těmto zásahům do těchto vozidel.

Zároveň s tím je spojena i otázka podpory rozvoje čisté mobility, ať už se na to díváme z pohledu řekněme té technologické neutrality, to znamená podpora jak elektromobilů, podpora vozidel na vodík nebo podpora dalších možných technologií. To si myslím, že je důležité, dívat se na to otevřeně. Já úplně nemohu souhlasit tady se zmínkou, která se týkala kroků a rozhodnutí, která byla učiněna na úrovni Komise nebo i Rady, protože to byly věci, které - z mandátů, které obhajovala Česká republika, vycházela i česká vláda současná, i z mandátů, které byly už schváleny za předchozí vlády, my jsme se tam nikam zásadně neodchýlili, pokud jde o ten zákaz spalovacích motorů na fosilní paliva, kdo jsme orientovaní, víme, že je tady ještě období, kdy má dojít k vyhodnocení a případně k přehodnocení toho termínu 2035, o kterém se hovoří. Takže není to finální rozhodnutí.

Pokud jde ještě o další problematiku některých nároků, které jdou až velmi rychle vůči technologickému pokroku, tak vy moc dobře víte, i ostatní, že například v případě té ambice u parametrů Euro 7 česká vláda a pan ministr Kupka, který v této věci českou vládu na úrovni Evropské unie zastupuje, jsme jasně řekli, že tady je potřeba opravdu se dívat do té praxe, do toho, co jednak sektor výrobců automobilů je schopen reálně dosáhnout, za jakých nákladů a dopadů potom i pro běžné obyvatele z hlediska dostupnosti těchto vozidel. Takže snažíme se tady opravdu hájit jednak zájmy ochrany zdraví obyvatel, zájmy životního prostředí, ale také i nějaké vyvážené zájmy společnosti a i naší ekonomiky. Takže tolik asi v odpovědi na vaši interpelaci. Děkuji za pozornost.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Jurečka: Rusko už nás nebude vydírat Ministr Jurečka: Právě ti nejchudší navýšení skutečně potřebují Ministr Jurečka: Oslavte týden manželství a lásky Ministr Jurečka: Ty připomínky na chaos si s dovolením dovolím odmítnout

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama