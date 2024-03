Ministr Jurečka: Celý den na úřadě? S tím je konec

reklama

Potřebujete si vyřídit rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo třeba žádost o důchod a nechce se Vám chodit na úřad? Žádný problém! Tohle by ještě před 2 lety byla naprostá utopie. Za tu dobu jsme ale zvládli doslova revoluci v poskytování služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dekády u nás platilo, že když je potřeba něco vyřídit, tak člověk stráví den na úřadě, je zavalený horou nesrozumitelných papírů, s kterou se následně potýká obrovský počet úředníků. Když jsem šel na ministerstvo, bylo jedním z mých nejdůležitějších cílů tohle změnit a povedlo se.

Nikdy bych to ale nedokázal sám. Místo toho, abych pokračoval v nesmyslných zakázkách jako moji předchůdci, jsem přivedl na ministerstvo tým odborníků na IT v čele s Karlem Trpkošem a ti se začali pořádně činit. Výsledkem je zcela nová klientská zóna Jenda, kde už dnes vyřídíte všechny nejčastější žádosti o sociální pomoc.

Mimochodem právě náš ředitel IT pan Trpkoš byl včera vyhlášen osobností eGovernmentu, kde se hodnotí posun v digitalizaci veřejné správy. K tomu navíc online žádost o důchod získala cenu IT projekt roku! Jsem hrdý, že je digitalizace na MPSV široce oceňována i u lidí, kteří právě IT rozumí nejvíce. Ale zpátky ke klientské zóně Jenda.

Zvolili jsme při její tvorbě přístup stejně jako největší firmy. Přes analýzu problému až po návrh řešení, které myslí především na službu pro lidi a to, abychom jim všechno usnadnili. A v tom neustále pokračujeme. Začali jsme pravidelně sbírat zpětnou vazbu, abychom mohli naše služby neustále zlepšovat. Dotazník spokojenosti už nám vyplnilo více než 30 000 lidí a moc nás potěšilo, že nám při známkování jako ve škole dávají za 1! Díky, budeme pro Vás všechny služby i nadále vylepšovat.

Já osobně jsem jako šéf lidovců nejvíce pyšný na digitální vyřízení rodičáku. Sám jsem to se ženou zažil, jaká to byla otrava tahat se ještě s kočárkem z vesnice do města a všechno vyřídit, když by to přeci mělo v moderním státě jít během chvilky z domova. Dneska to jde. Rodič to zvládne asi na 15 kliků a během pár minut má hotovo. Mnoho rodičů už tuto možnost začalo využívat.

Aktuálně 55 % žádostí o rodičovský příspěvek vyřizujeme plně online.

To znamená, že jednoduší to má nejen rodič, ale taky úřad, kterému vše digitalizace usnadnila a konečně se párují data i bez práce úředníka stylem tužka a papír. Online ale u nás nefungují jenom žádosti o sociální pomoc. Spustili jsme taky e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi. Nabídka kurzů je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat, aby zlepšil své postavení na trhu práce. Vše lze vyřídit jednoduše online.

Tato nabídka předchází reformě dávkového systému, která bude dávat velký důraz na ochotu každého zdravého člověka pracovat nebo si práci aktivně hledat, pokud chce získat sociální podporu. Veškeré služby tak máme připravené a bude to jen na každém jednotlivci, jestli je bude chtít využít a vrátit se do práce, nebo se smíří s opravdu podstatně nižší finanční podporou.

Tím ale stále nekončíme. Brzy digitalizujeme i proces žádostí u dětských skupin, do jejichž vzniku investujeme několik miliard korun. Tento krok všechno velmi zjednoduší a urychlí, jak u klasických dětských skupin, tak i nového typu sousedských dětských skupin, které budeme rozjíždět po vzoru z Německa či Rakouska. Nedostatek předškolní péče je u nás opravdu velký a tohle bude zásadní při vzniku tisíců nových míst pro děti po celé ČR. Navíc získáme i možnost monitoringu dat z předškolního vzdělávání a péče. Jednoduše budeme skutečně fungovat jako moderní stát v 21. století.

