Ministr Jurečka: Klíčovou věcí byl tzv. redesign podpory v nezaměstnanosti

Vážený pane místopředsedo, vážené senátorky, vážení senátoři.

Já musím říct, že opravdu mám radost, že tady máme tento senátní tisk, novelu zákoníku práce, protože je to opravdu příběh zhruba dvou let, kdy jsme na počátku si sedli se sociálními partnery, dali jsme dohromady veškeré náměty a připomínky k tomu, co by se mohlo do této novelizace promítnout, stejně tak jsme oslovili koaliční partnery a následně potom i v průběhu času opoziční a dostali jsme opravdu velkou sadu námětů, co bychom mohli upravovat. My jsme následně si řekli, které ty náměty jsou v rozporu s mezinárodním právem, s evropskou legislativou, ty jsme vyřadili, a pak jsme diskutovali o těch dalších, které jsou realizovatelné, na kterých můžeme mít pokud možno maximální shodu v rámci sociálního dialogu i tu politickou. Z nich jsme ještě udělali zúžený výběr těch, které jsme následně zapracovali do této novelizace.

Cílem byly vlastně tři oblasti. To znamená, abychom přispěli k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů na českém trhu, abychom podpořili slaďování rodinného a pracovního života a abychom naše pracovní právo dostali do 21. století.

Já si teď dovolím velmi stručně projít ty klíčové věci, které v této novele jsou obsažené. Udělali jsme úpravu, která se týká prodloužení maximální délky zkušební doby ze 3 na 4 měsíce u řadových zaměstnanců, 6-8 měsíců u vedoucích zaměstnanců. Není to povinnost, je to možnost.

Udělali jsme úpravu běhu výpovědní doby, která nově začne běžet již ode dne doručení výpovědi a nikoliv od prvního dne následujícího kalendářního měsíce. Zkrátili jsme výpovědní dobu na jeden měsíc, a to u výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodu nesplňování předpokladů či požadavků pro výkon práce nebo z důvodu porušování povinností zaměstnance.

Úprava zdravotních výpovědních důvodů, tady se nově nebude rozlišovat, zda je příčinou pozbytí zdravotní způsobilosti, pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení touto nemocí či obecná choroba, díky čemuž se zjednoduší a zrychlí dání této výpovědi a odpadne riziko i neplatnosti v důsledku nesprávného označení výpovědního důvodu.

Dále je tady nahrazení odstupného, a to je důležité, vypláceno zaměstnavatelem v případě výpovědi pro úraz pracovní, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí – jednorázovou náhradou nemajetkové újmy, která bude refundovaná zaměstnavateli, pojišťovnou nebo také výslovné přiznání nároku na dovolenou při neplatném rozvázání pracovního poměru.

Klíčovou věcí, která byla v legislativním procesu upravena v rámci pozměňujících návrhů v Poslanecké sněmovně, byl tzv. redesign podpory v nezaměstnanosti. To já považuji za jednu z klíčových částí této novelizace. Tady dlouho slyšíme o tom, jak potřebujeme mít pracovní trh flexibilní, ale zároveň hledáme tu vyváženost mezi flexibilitou a bezpečností pro konkrétní zaměstnance, pro konkrétní rodiny a domácnosti.

Tady jsme se na základě opravdu odborné debaty a po debatě se sociálními partnery dohodli na tom, že upravujeme ty, řekněme, tři části běhu podpor v nezaměstnanosti, tedy v těch třetinách první, druhá a třetí, s tím, že v té první části, to je rozděleno podle věku, navyšujeme míru podpory pro ty první 2-3 měsíce na 80 % průměrného výdělku, až do výše toho stropu, 80 % průměrné mzdy. To znamená, abychom opravdu lidem, a je tam i ošetřena případně ta četnost těm, kteří jednou za čas, nikoliv pravidelně několikrát během roku tito lidé ztratí tu práci nebo hledají lepší zaměstnání, aby měli větší jistotu, že ty první dva nebo tři měsíce ztráta zaměstnání se zároveň nerovná velké sociální problémy pro jejich rodiny a domácnosti. Následně ta doba podpůrčí se bude snižovat na 50 % a poté na 40 %.

S tím také to provazujeme na tu motivaci, která je i v revizi dávek, abychom potom s těmi lidmi pracovali velmi aktivně v tom, aby si tu práci hledali, případně po těch šesti měsících, to je ta část revize dávek, to není tento tisk, v případě nastupuje potom ten institut i té veřejné službě. Je tady také promítnuto to, že tady třeba lidé, kteří budou se rekvalifikovat, budou mít také tu vysokou podporu, třeba těch 80 %.

Je tady také úprava třeba lidí, kteří dlouho pečovali o rodinného příslušníka, o osobu blízkou, a vrací se třeba po 5, 10 letech, kdy ta péče skončila, na pracovní trh – a nemohli získat práci, dneska měli prakticky minimální podporu v nezaměstnanosti, ten koeficient byl 0,15, dneska budou mít 0,4. Je to třeba i dopad i do té sociální oblasti, kdy říkáme, že chceme podporovat lidi, kteří se o někoho v té domácí péči starají. Ty příběhy jsou někdy ještě, že to dělají velmi dlouho, ztratí svoji kvalifikaci, ztratí to zaměstnání, tak, aby opravdu potom nestáli s prázdnýma rukama a ten stát jim dokázal nabídnout adekvátní pomoc, alespoň touto formou.

Takže to jsou klíčové změny v rámci redesignu. Nechci tady jít do podrobností, do těch všech koeficientů a tabulek, ale myslím si, že tady jsme i díky inspiraci tím dánským modelem Flexicurity některé aspoň klíčové principy přepsali tady k nám do českého pracovního trhu v této novele.

Pak jsou tady opravdu i klíčové věci, které jsou důležité pro rodiny, především pro mladé rodiče, a to je například garance stejného místa, pokud se rodič vrací do své práce, do věku dítěte 2 let. Dneska tady byla garance návratu do té firmy, ale na různou pozici. Když se ten rodič bude vracet do věku 2 let dítěte, bude mít garanci toho stejného konkrétního místa, té pozice, což samozřejmě posiluje jistotu těch rodičů, kteří často přemýšlejí – mateřská, rodičovská, ano, co to bude znamenat v mé kariéře... Či nikoliv. Jestli se do toho vlastně pustí atd. Takže tady posilujeme ochrannou podporu rodičů a rodičovské role.

Pak samozřejmě jsme také vyladili některé nelogičnosti a nesmyslnosti, kdy tady bylo absurdní to, že ten rodič na mateřské, rodičovské nemohl na dohodu dělat charakter stejné práce. Nechápu, proč to tam dlouhé roky, takovéto reziduum nesmyslné, bylo. To odstraňujeme, aby se to neobcházelo různou papírovou formou, ale abychom narovnali nějaký stav.

Pak je tady jedno téma, které bylo i často zmiňováno ve veřejné debatě. Já musím říct celkem otevřeně, já jsem vždycky byl zvyklý, když jsem začal chodit a bylo mi pár let, chodit s mým tátou a s mámou pracovat. Příklady táhnou, už jsme to dneska říkali. Mně přijde dobré, abychom udělali maximum pro to, aby legálně mladí lidé mohli pracovat. Nebavíme se už dávno o žádném vykořisťování a o dětské práci, ale bavíme se o tom, abychom aspoň tam, kde nás pustí mezinárodní úmluvy, mohli u dětí, mládeže, která má 14 let a více, aby mohli dělat normálně letní brigádu u lehčích činností. Je to tam vydefinováno v tom zákoně, například i na táborech v rámci volnočasových aktivit. Já jsem byl dlouholetý vedoucí a hlavní vedoucí táborů. Takže tady alespoň dáváme tu možnost, aby 14letí, i když nemají ukončenou školní docházku základní, aby mohli takovéto činnosti během velkých letních prázdnin vykonávat. Jedna z dobrých zpráv pro mladé lidi.

Pak jsou tady další změny, to, abychom mohli rozšířit ty případy, kdy za určitých okolností je možno vyplácet mzdu v cizí měně, aby byla přednostní výplata mzdy na bankovní účet. Je paradoxní, že o tom vůbec mluvíme, ale vlastně doposud je stav takový, že přednostní je výplata v hotovosti. Zákon říká, a je možné vyplácet na bankovní účet. My říkáme přednostně na bankovní účet, mohou ale vyplácet hotovosti. To znamená, zase nějaká reakce na ten vývoj v čase.

Usnadnění doručování mzdového a platového výměru, to nám ukázala doba covidová, jak jsme tady zasekání v papírech, kdy není možné to doručit vůbec, tak, abychom zase tady reagovali na 21. století a digitalizaci.

Upravili jsme zákaz doložek o mlčenlivosti, o mzdě a platu, o odměně z dohody, mimo jiné proto, že tady už je k tomu dneska soudní judikatura, takže tady v zásadě není moc o čem diskutovat.

Zahrnuti doktorského studia do doby péče o závislou osobu, do tzv. náhradní doby, pro účely zařazení do platového stupně a některé další změny, jako právě posílení postavení zaměstnanců, kteří pečují o dlouhodobě nemocnou blízkou osobu, jimž zaměstnavatel nebude moci odmítnout poskytnutí pracovního volna kvůli provozním důvodům. Umožnění zkrácení nepřetržitého denního odpočinku zaměstnance až na šest hodin v případě vzniku havárie nebo jiné mimořádné situace. To třeba byla praktická zkušenost na havárii rychlíku na trase Jablunkov – Bohumín, tak, abychom umožnili těm klíčovým profesím, energetikům a dalším, opravdu operativně v terénu ten zásah provádět.

Jsou tady další ještě drobnosti. Těmi já už vás nebudu tady dále unavovat v tom výčtu.

Já si myslím, že ta novela je opravdu poměrně slušně vyvážená. Debatovali jsme hodiny a hodiny jak se zástupci zaměstnavatelů, tak se zástupci odborů. To, že každá z těch stran ještě říká, že tam má nějaké „ale“, tak si vlastně ve finále říkám, že ukázka toho, že to nepřevážilo ani na jednu, ani na druhou stranu... V Poslanecké sněmovně, pokud se nepletu, to mělo širokou podporu napříč i opozičními stranami.

Moje poslední poznámka, protože se tady asi to téma otevře, já bych velmi prosil, aby tato novelizace prošla, abychom třeba za rok, za dva měli podrobné vyhodnocení těch dopadů na flexibilitu pracovního trhu, a pak ať se vedou nějaké debaty v budoucnu. Ale přijít teď a říci, že tady, říkal jsem to stejně i na půdě sněmovny, máme aplikovat výpověď bez udání důvodů, ještě vlastně s nějakými měsíčními odstupnými, to si myslím, že není dobře, protože odborníci upozorňují na to, že byť by to mohlo někomu dávat logiku, takovýto krok učinit, tak by vlastně naopak ta výše toho odstupného mohla motivovat některé zaměstnance vyloženě čekat zase na naplnění tohoto institutu.

V tom dánském modelu to funguje jinak. Doporučuji, když to někdo chce aplikovat, ať se podívá opravdu komplexně, jak to funguje v Dánsku, kde mimochodem žádný zákoník práce není. Tam si to 130 let mezi sebou pískají zaměstnavatelé a zaměstnanci, tedy odbory a stát, potažmo legislativa do toho v zásadě vůbec nevstupuje. Takže vždycky se podíváme na to, řekneme, je tam nějaký takovýto prvek, je potřeba chápat celý ten systém, včetně těch systémů podpory, když člověk ztratí tu práci, tam je to možné ztratit ze dne na den, okamžitě, tak ta výše té podpory je tam nastavena na podstatně ještě jiných hodnotách, než je tomu dnes.

Tolik ještě poznámka na okraj, protože předpokládám, že v té debatě asi i toto téma může zaznít.

Děkuji vám moc za pozornost.