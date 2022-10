Ministr Jurečka: Lepší teď, než nikdy

reklama

Děkuji. Já bych se s dovolením tady chtěl v obecné rozpravě vyjádřit ke dvěma pozměňovacím návrhům, které tady budu předkládat. Sice ten první je nejenom můj, ale je to celá další skupina poslanců. Týká se řešení snížení důchodů prominentů bývalého komunistického režimu. Ten návrh navazuje na poslanecký návrh, který jsem předkládal v závěru minulého funkčního období Poslanecké sněmovny.

Tehdy jsem jej tvořil na základě inspirace slovenské právní úpravy. Poctivě přiznávám, že rozhodně nebyl dokonalý, protože každý z poslanců má vždy omezenější možnosti, než celé ministerstvo. My jsme tady tento návrh na tuto problematiku tedy na té ministerské úrovni zpracovali. Nebyli jsem schopni ho dát hned do začátku celého legislativního procesu, protože jsme ještě dotahovali opravdu konzultaci a komunikaci nejenom se slovenskou stranou, ale i s Ústavem pro studium totalitních režimů. Ten návrh je tedy nyní dopracován. Myslím si, že poměrně jasně dobře pokrývá tu problematiku.

Definuje, které skupiny osob budou tímto principem mít následně snížen starobní důchod. Jedná se opravdu o prominenty vysoce postavených představitelů, ať už to byli členové či kandidáti Ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo Ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, vedoucím tajemníci krajských, okresních nebo obvodních výborů Komunistické strany, členy vlády Československé socialistické republiky, nebo předseda Národního shromáždění Československé republiky, předseda nebo primátor národních výborů, jde-li o zemské národní výbory, ústřední národní výbory, krajské národní výbory a tak dále.

Nechci to tady celé předčítat, ale opravdu jsme tady jasně vydefinovali množinu těchto lidí. Náš předpoklad je, že by se mohlo jednat o jednotky tisíců, odhadem někde kolem zhruba třech tisíců lidí. Pokud jde například o takové složky jako STB, vojenská kontrarozvědka a podobě, tam se to opravdu týká těch nejvyšších představitelů, nikoliv těch běžných řadových lidí, kteří tam tehdy sloužili.

Ten princip je nastaven tak, že by to krácení bylo zhruba o 300 korun za každý i započatý rok, který tito lidé, tito prominenti pracovali pro komunistický režim. Ano, můžeme tady debatovat o tom, jestli to je brzy nebo pozdě. Myslím si, že to mohlo určitě přijít dřív. Nicméně lepší teď, než nikdy. Tuto podobnou úpravu přijala většina států takzvaného bývalého východního bloku.

Myslím si, že je to i otázka určité míry spravedlnosti a vyrovnání se s tou situací, kdy tito lidé perzekuovali velkou část obyvatel Československa, jejich rodiny, manželky, děti a podobně. Tito lidé často nemohli studovat nebo naplno pracovat. Dneska díky té represi režimu mají třeba i nižší starobní důchody. Myslím, že je fér říci, že tady uděláme určité narovnání toho stavu. Není to nastavení spravedlnosti, to není možné, ale je to určité narovnání. Takže to je tento pozměňovací návrh.

Druhý pozměňovací návrh se týká úpravy organizační struktury České správy sociálního zabezpečení. Tady chci říci, že původně jsme měli ambici toto předložit samostatnou novelou, ale vzhledem k tomu, že když se nám podaří přijmout tento návrh nyní, tak jsme schopni udělat některé kroky v příštím roce, kroky, které mohou znamenat větší flexibilitu při vyřizování agendy, která je v gesci České správy sociálního zabezpečení, flexibilitu mezi pracovišti a zároveň i, řekněme, přizpůsobení organizační struktury 21. století tak, aby ta organizační struktura byla více operativní, více flexibilní, více výkonná.

Takže to je zdůvodnění těchto dvou pozměňovacích návrhů. V podrobné rozpravě se k nim ještě přihlásím. Děkuji za pozornost.

