Ministr Jurečka: Nelžete pane Foldyno, že dáváme na Ukrajinu a pak nepomáháme našim lidem

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, já musím na to, co tady zaznělo z úst Tomia Okamury a poslance Foldyny, vaším prostřednictvím, reagovat. Protože takové množství lží nebo neucelených informací v kontextu polopravd už tady dlouho na půdě Sněmovny nezaznělo. To, že tady byly nějaké útoky na moji osobu, na to se povznesu, to vůbec nemám zapotřebí tady komentovat. A já to mám tak, že s některými lidmi chodím rád na pivo, některé lidi rád vidím a s některými lidmi nejsem rád v jedné místnosti a s některými lidmi nechci být ani na jednom záběru kamery, ani na jedné fotografii. Ale říkat tady, že tady dáváme a rveme miliardy korun jako vláda na Ukrajinu, je nesmysl a lež.

Ta technika, ta výzbroj a výstroj, kterou dodáváme jako pomoc Ukrajině, je plně kompenzovaná. Plně kompenzovaná financemi, které dostane Česká republika jak z rozpočtu Evropské unie, tak od našich spojenců, jako jsou například Spojené státy americké. Toto paní ministryně obrany opakovaně zveřejnila, ty informace jsou dohledatelné. Nelžete! Nelžete a neříkejte, že my tady dáváme nějakou pomoc na Ukrajinu, která následně vytváří to, že nepomáháme českým občanům. Pomoc této vlády vůči českým občanům za celý minulý rok je výrazně násobně větší, než byla kdy v předchozích letech. Ano, je krize, reagujeme a pomáháme. Takže odpusťte si tady tyto výplody. Je to výraz duševního ubožáctví. Útoku na nejnižší pudy (Potlesk zprava.), když tady stavíte takovýmto způsobem lidi proti sobě, a to, že když je potřeba pomoci lidem, kteří bojují o život, že se pomáhat má.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL

Od 1.11. pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

