Ministr Jurečka: Nikdo z nás neříkal, že je poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě příliš vysoký

Na toto vystoupení a na uvedení věcí na pravou míru a uvedení fakt dvě minuty úplně nestačí. Pokusím se být stručný.

Tak první, co chci říci, paní ministryně asi nenavnímala to, že pro lidi ve třetí kategorii u těch čtyři rizik máme řešení, ti lidé budou podpořeni, bude tam povinný příspěvek zaměstnavatele do třetího pilíře, budou moci s těmito penězi svobodněji nakládat, protože v prvním průběžném pilíři nemáte možnost s očekávaným důchodem nakládat tím, že třeba se rozhodnete ho využívat nějakým způsobem jiným než tím, že ho budete dostávat postupně po měsících ve výplatě důchodu, což třetí pilíř vám umožňuje. Umožňuje vám předdůchod. To znamená, to řešení pro ty lidi tady je. Jasně jsme ho jako koalice deklarovali.

Druhá věc. Nezaujatý posluchač by z vystoupení paní kolegyně Šafránkové mohl nabýt dojmu, že průběžný systém v České republice je vlastně v pořádku a nemá zásadní problém. Tak já chci jenom ukázat, jak vypadá ten průběžný systém. (Ukazuje červený graf.) Když se podíváme od roku 2009, tak ten systém je dlouhodobě deficitní. Je pár výjimečných let, kdy příjem na pojistném byl vyšší než to, co se na pojistném vyplácí. Celkový úhrn deficitu je zhruba 500 miliard korun. To znamená, další uvedení nepravdy.

A pak také chci říct, nikdo z nás neříkal, že je poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě příliš vysoký. (Ukazuje modrý graf.) To nikdo nikdy tady neřekl. Já jsem upozorňoval na fakta, že jsme dnes v situaci, kdy v roce 2024 máme poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě druhý nejvyšší za posledních 24 let. Tak to jsou jenom fakta. Já budu potom reagovat dál. A musím říct, že celá řada nepřesností, nepravd tady v tom projevu teď zaznívala.

