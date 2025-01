Ministr Jurečka: Od roku 2026 a dále se vracíme k původnímu mechanismu tzv. automatu

Vážené senátorky, vážení senátoři, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych uvedl tuto novelu zákona o platu představitelů státní moci, senátní tisk č. 43. Touto novelizací reagujeme na loňský nález Ústavního soudu, který v legislativě udělal jednu drobnou, ale poměrně zásadní věc, a to od 1. ledna 2025, zrušil v textu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb. slovo „2,822násobek“, čímž se stanovovala platová základna soudců, státních zástupců a také představitelů veřejné moci. To znamená, od 1. ledna tohoto roku nemáme v zákoně mechanismus, kterým jsme schopni stanovit onu platovou základnu tak, abychom mohli od února vyplácet výplaty za leden.

Máme zde novelu zákona, kterou upravujeme tuto záležitost, ale i další související věci, tak jak jsme šli i legislativním procesem. Dovolím si okomentovat to nejpodstatnější, co je přímo ve vládním návrhu, jak byl projednán na vládě, a také pak okomentuji pozměňovací návrhy, které byly načteny v legislativním procesu na půdě Poslanecké sněmovny.

Předesílám také ještě jednu věc, že já jsem v situaci, kdy nereprezentuji pouze pohled resortní či vládní, ale zároveň také už i ten pohled, který byl promítnut do této novelizace na základě politických jednání, dohod v rámci koalice a pozměňovacích návrhů a vůle většiny Poslanecké sněmovny.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do návrhu promítáme tu úpravu, která stanovuje specificky pro rok 2025 platové základny, stanovuje je v přesné nominální výši, a to v případě soudců je to ve výši 121 685 Kč, v případě státních zástupců je to ve výši 109 516,50 Kč a v případě představitelů veřejné moci je to ve výši 101 364 Kč. To je meziroční nárůst o 6,95 %, což odpovídá meziročnímu nárůstu průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství mezi lety 2022 a 2023.

V případě soudců, pokud bychom odhlédli od úpravy, kterou přineslo rozhodnutí Ústavního soudu, je to zvýšení o 13,7 %, nicméně tam v loňském roce bylo už řešeno to navýšení, na rozdíl od státních zástupců a od představitelů veřejné moci.

Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 15% Nesmí přestat cítit vinu 81% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1935 lidí

Pokud jde o úpravu v zákoně, která se týká období roku 2026 a dále, vracíme se k původnímu mechanismu tzv. automatu, kdy od roku 2016 zde máme princip, kdy tyto platy soudců, státních zástupců a představitelů veřejné moci jsou navázány na průměrnou hrubou mzdu, která dnes už plně odpovídá jak výsledkům v platové, tak i mzdové oblasti. To znamená, jak ta platová, tedy ta veřejná sféra, tak mzdová, tedy ta soukromá sféra – z toho celková hodnota průměrné mzdy v národním hospodářství, podle toho se odvíjí výše platové základny.

To znamená, rostou-li průměrné mzdy občanům této země, podle toho tempa růstu s dvouletým zpožděním rostou i platy soudců, státních zástupců a představitelů veřejné moci. K tomu principu se vracíme od roku 2026, s tím, že ten základní koeficient bude opět číslovka 3, a bude následně odstupňováno také to, že v případě soudců je ta platová základna 100 % této částky, tzn. průměrná mzda krát 3, to je platová základna soudců, 90 % je platová základna státních zástupců a 83,3 % je platová základna představitelů veřejné moci, tedy poslanců, senátorů a členů vlády.

Dále ten vládní návrh obsahuje také úpravu, která se týká možnosti čerpat zvláštní víceúčelovou paušální náhradu ve výši 100 % platové základny pro představitele státní moci v případě prezidenta, kdy nenavyšujeme ten koláč, který je na to vyčleněný dnes, ale 1/3 z něj zákonem zakotvujeme tak, aby byla k čerpání pro v tomto případě první dámu, v budoucnu, pokud by to byl obrácený model, tzn. klidně pro manžela/manželku, partnera/partnerku prezidenta či prezidentky ČR. To znamená, z té výši 335 % platové základny je to pouze 235 pro prezidenta, ta zbývající třetina pro první dámu.

To jsou úpravy, které byly provedeny v tom vládním návrhu zákona. My jsme je poslali do Poslanecké sněmovny s návrhem, aby tento návrh byl projednán podle § 90 v prvním čtení, vědomi si toho, že jsme byli už v průběhu října a listopadu loňského roku... Toto bylo zavetováno. Nebylo možné ani zkrátit lhůty pod 30 dnů mezi prvním a druhým čtením. To znamená, projednávání tohoto návrhu se nám překlopilo do ledna letošního roku.

Já si dovolím okomentovat ještě pozměňovací návrhy, které byly také přijaty na půdě Poslanecké sněmovny. S tím, že jsme udělali úpravu, která se týká výše odměňování v případě kumulace funkcí. Je to krok, který navazuje na to, co už zde bylo v legislativním procesu vlastně uděláno v minulém volebním období Poslanecké sněmovny, kdy bylo upraveno to, že pokud poslanec či senátor vykonává nějakou další funkci, tak v případě, že je uvolněným, tak je mu tato odměna snížena na 40 %. Což se samozřejmě v praxi následně řešilo různými způsoby.

Jeden z těch způsobů byl ten, že z toho uvolněného se stal neuvolněný, který tu náhradu měl následně nebo tu odměnu za výkon toho mandátu vyšší. To znamená, celá řada politiků, kteří to takto kombinovali, si zvolili tu variantu, že vlastně byli třeba na úrovni krajů, ale byli neuvolněnými. My jsme se rozhodli tento princip vlastně rozšířit tak, abychom to sjednotili. To znamená, aby náležela ta odměna za tu druhou a třetí funkci, ať už je uvolněná, či neuvolněná, poměrově stejně. To znamená, aby to bylo těch 40 % jako maximální hodnota. A pokud dojde ještě k té kumulaci funkcí na úrovni kraje či obce, tak aby tam ten princip platil vlastně stejně také.

Takže to je úprava, která byla tady včleněna dvěma pozměňujícími návrhy, které jsem předkládal já po dohodě na úrovni koalice. A získala podporu, myslím si, že napříč snad všemi poslaneckými kluby. Dále byl přijat pozměňující návrh, který upravuje také to, aby došlo k zastropování, respektive snížení platové základny pro poslance a senátory o 20 % při překročení výše zadlužení 50 % HDP. Toto také bylo přijato.

A dále pozměňující návrh, který vyloučil poskytování odchodného i na případy, kdy představiteli či soudci vznikne funkce v orgánu Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizaci. A také byla přijata ještě úprava, která se týká rozšíření zápočtů náhradní doby praxe soudců s ohledem na nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu roku 2024. To znamená tak, aby k mateřské rodičovské dovolené nebo jiné trvalé době péče se přihlíželo i pro účely postupu mezi druhým a třetím platovým stupněm.

A poslední úprava, která byla přijata na půdě Poslanecké sněmovny, tak se týkala mého pozměňující návrhu, abychom také i vyřešili velmi často diskutovanou otázku toho skokového nárůstu platů v okamžiku, kdy dojde ke zmražení, což se stalo v posledních 4 letech třikrát fakticky. A v okamžiku, kdy dojde k rozmražení, tak by ten růst byl 13,7 %. Jelikož jsme pro rok 2025 přikročili k nominálnímu stanovení platové základny, a to to jsme stanovili na té úrovni 6,95 %, což je ten růst průměrné hrubé mzdy mezi rokem 2022 a 2023, tak kdybychom to neošetřili dál, tak mezi rokem 2025 a 2026 by zase došlo k výraznému skokovému nárůstu, protože logicky ten rozdíl na té průměrné hrubé mzdě se vytváří, protože ta nám v posledních dnech – v posledních letech roste poměrně slušným tempem nad 6 %.

To znamená, zase po dohodě v koalici já jsem načetl návrh, který říká: u soudců a státních zástupců to poroste tak, jak to roste, ta průměrná hrubá mzda, v české ekonomice. U nás, u představitelů státní moci, protože je to prostě téma, které tady často je využíváno jako téma čistě politické bez větší racionální debaty, tak jsem tam načetl takzvanou 5% záklopku, kdy to neporoste u nás nikdy více než o 5 %.

Nepovažuji za šťastné, abychom tady vedli debaty, že je potřeba hledat nový mechanismus, jako to zaznívalo na půdě Poslanecké sněmovny, kdy představitelé opozice opakovaně každý ve svém projevu přišel a přečetl to, že je potřeba ty platy zmrazit na další tři, čtyři, pět let, jak ty návrhy přicházely, a máme vytvořit prostor pro hledání adekvátní mechanismu. Ten mechanismus je dávno najitý. Mechanismus je funkční. Avšak v okamžiku, kdy mechanismus zmrazíme na rok, na dva, nebo na tři, tak vytváříme ten skokový nárůst, o kterém se potom vede ta politická i mediální debata.

Proto mi přijde logické, a v tom návrhu to je, vrátit se na ten princip zpátky. A tu debatu o tom skokovém navýšení ukončit tím, že tady je ta 5% záklopka, která to vlastně takto stropuje. A nemůže u nás k tomu nárůstu dojít vyššímu, než tedy těch 5 procent. Takže tolik, vážené senátorky, vážení senátoři, za mě do úvodu.

Já jsem připraven na tu diskusi, která určitě bude dlouhá. A děkuji vám za pozornost.