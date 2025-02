Ministr Jurečka: Rozšiřujeme předškolní péči o děti a posilujeme práva rodičů

Včera Senát schválil několik věcí, které jsem za KDU-ČSL navrhl:

Zavádíme sousedské dětské skupiny. Finančně podpoříme péči až o čtyři děti v domácím prostředí za splnění základních podmínek na prostory, bezúhonnost a vzdělání. Velmi se to osvědčilo v zahraničí, kde si tímto způsobem i přímo někteří rodiče sami přivydělávají hlídáním dalších dětí. Jiným to umožňuje dřívější návrat do práce. Jednoduše lepší skloubení rodiny a práce přesně tak, jak konkrétní rodina chce.

Právo rodičů na zajištěnou předškolní péči už nebude jen na papíře! Obce musí začít plnit svůj dlouholetý závazek buď zajistit dostupná místa předškolní péče dětem od 3 let, nebo rodičům vyplatí kompenzaci ve výši třetiny minimální mzdy (aktuálně by to bylo necelých 7 tisíc měsíčně). Tu pak mohou rodiče využít, když si péči o dítě musí zajistit sami. Na vznik a provoz dětských skupin jsme ale v posledních letech vyčlenili zhruba 7 miliard, řada obcí toho využila a tím dostupnost předškolní péče postupně roste.

Zjednodušujeme taky pravidla pro provoz dětských skupin i administraci státního příspěvku, o který již nebude nutné každoročně znovu žádat.

Vše děláme proto, že rodiče si chtějí sami rozhodnout, zda být co nejdéle s dětmi doma, nebo se dříve vrátit do práce. Díky těmto změnám a také například zavedené podpoře zkrácených úvazků bude možné obojí. Přesně to jako lidovci dlouhodobě podporujeme.

