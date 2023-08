Ministr Jurečka: Růst důchodů je vyšší, než je růst cen

reklama

Dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážené senátorky, vážení senátoři, já si dovolím uvést návrh této novely zákona o důchodovém pojištění, který je velmi důležitou novelizací, protože v této novele máme první dvě opatření, které jsou součástí potom celé důchodové reformy. My počítáme s tím, že celý ten legislativní návrh důchodové reformy na konci září vyšleme do legislativního procesu, nicméně z důvodů, ke kterým se tady následně dostanu, avizuji, že tato novelizace opravdu se týká těch konkrétních dvou opatření, tedy tato novela zákona není tou novelou, která by obsahovala a shrnovala celou důchodovou reformu, ale jsou to dvě oblasti, které jsou podstatné pro ten celý souhrn opatření důchodové reformy, jejímž cílem je právě řešení opravdu udržitelnosti toho systému do budoucna v tom horizontu těch příštích zhruba 30 let tak, aby ten systém se nedostal do těch závratných deficitů, kam by to případně směřovalo, pokud by ať už tato, nebo jiná vláda důchodovuju reformu neudělala nyní nebo v nějaké nejbližší době. Ty dvě oblasti, které řešíme touto novelizací, tak jsou dvě podstatné z pohledu ať už podmínek pro předčasné odchody do důchodu, zde měníme 4 parametry, a ty jsou následující: zkracujeme tu možnost odcházet do předčasného důchodu z 5 let na 3 roky, upravujeme tu míru krácení, která dnes má tři úrovně hodnot. My jsme se dohodli jak na té odborné expertní úrovni, tak i na té politické, že tuto hodnotu nastavíme na 1,5 % krácení za každý chybějících 90 dnů. Další úpravou je to, že po dobu té předčasnosti, do doby, dokud ten daný občan nemá potom nárok na ten už řádný starobní důchod, tak po tu dobu ta procentní výměra nebude valorizovaná, bude valorizovaná pouze ta základní výměra. A pak je zde ještě úprava, která upravuje tu podmínku pojistné doby ze 35 let na 40, ale znovu podotýkám – pouze u předčasných důchodů. Ta základní podmínka 35letá zůstává pro základní důchody, pro starobní důchody. Pouze v případě žadatelů o předčasný důchod bude požadovaná ta podmínka 40 let pojistné doby. K tomu podotýkám to, abychom si to také zarámovali do té reality, jaká je, tak dnes lidé, kteří odcházejí do starobního důchodu, mají odpracovanou průměrnou dobu pojistnou 44,5 roku. To znamená, řekněme si standardně, když se podíváme na ty lidi, kteří běžně pracují, mají tady, řekněme, běžné pracovní aktivity, tak ti bez problému tady tuto podmínku budou splňovat. My tady reagujeme samozřejmě touto sérií těchto změn parametrů u těch předčasných důchodů i na vývoj situace v loňském roce, kdy jsme viděli, že došlo opravdu k velmi specifické situaci, díky ne úplně dobře nastaveným podmínkám mimořádných valorizací. Já to předchůdcům zákonodárcům ani ministerstvu z období před rokem 2010, úplně na rovinu říkám, nevyčítám, protože asi nikoho by tenkrát nenapadlo v celém legislativním procesu ptát se, jestli ty podmínky jsou opravdu nastavené dobře, i třeba na období mimořádných inflačních růstů, které jsme zažili v loňském roce. Asi nikoho z tehdejších zákonodárce by nenapadlo ptát se na to, jak se ten systém bude chovat, když bude inflace deset dvanáct patnáct či více procent. Nicméně ta loňská situace byla opravdu výjimečná, specifická, vedla k velkému odlivu lidí, kteří z pracovního trhu odešli a požádali si o předčasný důchod, ale požádali si nikoliv proto, že by většina z nich opravdu byla v situace, že z objektivních důchodců prostě jsou vyčerpáni, tu práci vlastně mají problém zastat, ale proto, protože se to stalo v ten moment mimořádně finančně výhodné. Ta situace, řekněme, svým způsobem byla neférová vůči všem těm, kteří do důchodu odcházeli před rokem 2022, ale zároveň i vůči všem těm, kteří budou odcházet později, protože prostě ta situace a souběh řekněme těchto vlivů a parametrů s vysokou pravděpodobností nebude už nikdy opakovat. Ale zároveň je to určité poučení z toho, co bylo nejenom před rokem nebo v roce 2022, ale i z období před tímto obdobím, protože, když se podíváme, tak v České republice zhruba 30 % lidí standardně odcházelo do předčasného důchodu. A je tady na místě, abychom opravdu z pohledu udržitelnosti toho systému tyto předčasné důchody umožňovali především z důvodu nikoliv nějaké výhodnosti, ale z důvodu těch objektivních důvodů, že daný člověk už opravdu potřebuje tu danou pozici opustit, protože už na ni nestačí apod. Toto samozřejmě musí, tyto změny, které navrhujeme, provázet do budoucna i změna, která bude se i snažit i kultivovat ten pracovní trh, aby lidé, kteří jsou předdůchodového, důchodového věku měli větší flexibilitu, například používat částečné úvazky. My na tom pracujeme, ta změna už nastala po 1. únoru tohoto roku, tento nástroj tady je, ale zároveň chceme ještě i lépe pracovat v rámci třeba trhu práce s tím, aby jak firmy, tak zaměstnanci byli více zaměstnáni a více vzdělávání a více rekvalifikováni, aby třeba opravdu z těch třeba fyzicky náročných profesí tito lidé mohli poměrně včas přecházet do méně třeba náročných profesí a ještě na tom pracovním trhu být nějakou dobu aktivní. Tím druhým klíčovým opatřením je změna v oblasti valorizací. Tady jsou to zase dvě oblasti nebo dvě podoblasti. Ta jedna je otázka změn parametrů pro řádné valorizace. A tady chci podtrhnout to, že bude vždy do budoucna platit, že k 1. lednu každého kalendářního roku bude valorizace, která bude plně valorizovat o inflaci a o 1/3 růstu reálných mezd. V těchto parametrech se vracíme do období, které tady bylo dlouhé roky před rokem 2018 a které dokázalo, si myslíme, velmi objektivně kompenzovat vývoj ve společnosti z pohledu růstu cen. A v dopadech na domácnosti seniorů. A i ta data, která máme nejenom za poslední roky, ale právě i za období před rokem 2018, ukazují, že opravdu takto ty domácnosti seniorů byly objektivně dobře jak chráněni, tak zároveň i posilována jejich životní úroveň. Je tady ještě jedna změna, že budeme při tomto pohlížet na nikoliv výběr dvou spotřebních košů a nebudeme vybírat to, který je výhodnější, ale objektivně bereme spotřební koš spotřeby domácností seniorů, protože ten objektivně odráží to, jak ten spotřební koš vypadá u této skupiny obyvatel. A na základě něho opravdu potom bude ta míra nárůstu té právě inflačních části kompenzovaná plně. A pak je zde druhá změna, druhá oblast změn. A to je otázka změn pro mimořádné valorizace. A tady jenom si dovolím krátkou rekapitulaci toho stavu, který tady byl doposud a který se nám, řekněme, velmi silně ukázal v tom loňském roce, to znamená v okamžiku, kdy mimořádná valorizace plně o inflaci valorizovala tu procentní výměru důchodů, tak to vedlo k tomu, že lidé, kteří měli nadprůměrné a vysoké důchody, tak jejich důchody se vlastně tímto mechanismem trvale zvyšovaly. Rychleji než důchody lidí, kteří měli průměrné a nízké důchody.

Vytvářelo to neférovost a rozevírání nůžek mezi starobními důchodci, proto jsme se rozhodli tento mechanismus upravit. Upravujeme ho tím, že tady budeme mít mechanismus mimořádného příspěvku, o který nebude muset nikdo žádat, ale který bude realizován automaticky, pokud nastane situace, že měsíce po sobě jdoucí budou mít nárůst cen o více než 5 %. To je mechanismus, který platí i dnes, který spouštěl ten mechanismus mimořádné valorizace. My říkáme, tato základní podmínka bude stejná. V okamžiku, kdy by se v budoucnu naplnila, potom ta podpora těchto seniorských domácností, důchodcovských, bude probíhat tak, že po zbytek toho daného roku, tzn. od července do konce roku, budeme tímto mimořádným příspěvkem pomáhat těmto domácnostem tak, že vezmeme 60 % tohoto nárůstu a z něj polovina bude fixní stejná částka vůči všem důchodcům, kterou pomůžeme, polovina bude ta, která bude odrážet to zvýšení v rámci procentní výměry. Je to princip, který jsme aplikovali už v letošním červnu, kdy jsme upravili ta pravidla jednorázově. Ale tímto mechanismem bychom to takto upravili trvale.

Co je potřeba znovu podtrhnout a říci, všem důchodcům bude vždy to období těch 12 měsíců, od 1. července do konce června následujícího roku, to je to rozhodné období, které se bere pro výpočet valorizace, řádné k 1. lednu, bude vždy kompenzovaná inflace. Růst cen bude plně kompenzován. Pokud dojde k situaci, kdy dojde mimořádně k nějakému rychlému výkyvu růstu cen, tak bude institut mimořádného příspěvku, který pomůže v tom, že nenechá ty domácnosti čekat na to, až bude to zvýšení od 1. ledna, ale pomůže ještě v té zbývající části roku takto, řekněme, sociálně, solidárně s vyššími náklady. Je to, myslím si, že mechanismus, který je férový, nevytváří nějaké rozdílnosti trvalé, zároveň je sociálně citlivý, aby dokázal včas pomoci, pokud by k té mimořádné situaci ještě někdy v budoucnu došlo. To jsou ty základní principy této navrhované úpravy.

Jenom si dovolím už v závěru podtrhnout to, co v té debatě někdy nezaznívá úplně, a to je ten vývoj té situace nejenom za poslední rok a tři čtvrtě, ale i za několik posledních let. Když se podíváme na růst cen, podíváme se na růst důchodů, tento růst důchodů je vyšší, než je růst cen. To znamená, vůči domácnostem českých důchodců se stát chová velmi zodpovědně a kompenzuje plně ty dopady, které přicházejí z pohledu nárůstu nákladů těchto domácností. Jsem připraven potom v té obecné rozpravě k tomu doplnit i konkrétní čísla, jak se ta situace za poslední roky vyvíjí. Jsme v situaci, kdy ten průměrný důchod dosáhl po letošním červnu nejvyšší hodnoty historicky, jak absolutně, v nominální částce, tak i v poměru vůči průměrné mzdě zhruba od roku 1992. Jsme v situaci, když se podíváme třeba i na to srovnání mezi ČR a Slovenskem, často se tato srovnání používají. Ten náš průměrný důchod je o 5000 korun vyšší, než je průměrný důchod na Slovensku. I rozložení výše důchodů ve společnosti je velmi vyrovnané. Dnes opravdu naprostá většina důchodů se pohybuje v rozmezí od 18 do 22 000 korun. To výchovné, které bylo aplikováno od 1. ledna, navíc ještě výrazně pomohlo snížit rozdíly mezi výši průměrných důchodů mužů a žen, kde tady byl velký rozdíl, který byl dán těmi historickými souvislostmi, tím propadem toho kariérního růstu a odměňování u žen, které odešly na mateřskou, rodičovskou a vychovávaly děti. To se podařilo do velké míry tímto opatřením napravit.

Tolik k tomuto návrhu. Prosím o tu podporu, chápu, že to není jednoduché rozhodování pro nikoho z nás. Ale jestli myslíme vážně opravdu zodpovědnost za to, aby tady byly důstojné a dobré důchody i pro děti a vnoučata současných důchodců, toto je opatření, které důchodová reforma přináší, které je nutno udělat. Je chybou, že se to neudělalo už dříve.

Děkuji za pozornost.

