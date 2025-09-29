Ministr Jurečka: Zatočíme s obchodníky s chudobou

Pomocí ReVize dávek zatočíme s obchodníky s chudobou! V řadě obcí dnes vyloženě parazitují na chudších lidech, a to jim zatrhneme. Spolu s tím, že budeme motivovat lidi k práci začne totiž nová superdávka vypočítávat částky na podporu bydlení podle reálných cen a bude nutit pronajímatele zajistit základní kvalitu bydlení.
Díky zlepšené práci s daty v posledních letech nově unikátní údaje o výdajích na bydlení od zhruba 300 tisíc domácností, které jsou mnohem přesnější než cenové mapy podle nabídek v inzerátech realitek. Proč je to důležité? Dnes funguje byznys s chudobou tak, že do vybydlených domů s holobyty je ubytováno velké množství lidí, kteří využívají sociální podporu. Když se stanovují ceny, tak se majitelé tváří, že jim pronajímají pomalu luxusní byty v centru Prahy, aby co nejvíce navýšili sociální podporu pro své nájemníky a pak ji sami shrábli do své kapsy. To už po revizi dávek nebude možné, protože si pohlídáme reálné náklady na bydlení v daném místě.
Bude to mít navíc i pozitivní dopad na ostatní nájmy. Dnešní situace vede k umělému navyšování cen za bydlení šponovanými pomocí příspěvku na bydlení a zvyšuje tak ceny za bydlení v širokém okolí. Navíc na bydlení v ubytovnách budeme přispívat méně než na řádný nájem a budeme přísně hlídat standardy bydlení. Na ubytovnách je bohužel spíše pravidlem než výjimkou, že byty nemají sociální zázemí, kuchyně apod. Jednoduše úplně základní vybavení a nedá se v nich ani nedá důstojně žít. Pokud budou chtít majitelé podobné nemovitosti dále pronajímat a mít z nich zisk, tak začne být v jejich zájmu do nich investovat.
Kdo chcete o ReVizi dávek vědět více, mrkněte ZDE.
Ing. Marian Jurečka
autor: PV