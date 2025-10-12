Seďa (SOCDEM): Strašení z jedné či druhé strany rozložilo společnost

Nejen Andrej Babiš, ale i ekonomové tvrdí, že ve státním rozpočtu schází desítky miliard korun a vlivem vyšších nákladů na zbrojení dojde k zásahu dluhové brzdy již v roce 2037. A tedy bude nutno již v roce 2027 přijmout další "konsolidační" balíček.
Problémem naší země je, že se současné dosluhující vládě i bývalé parlamentní opozici podařilo rozdělit společnost a vykopat tak hluboké osobní i politické příkopy, že není možnost nějaké větší spolupráce. Strašení z jedné či druhé strany rozložilo společnost a ta ztratila svoji soudržnost.
Přitom pouze soudržná společnost umí reagovat na bezpečnostní i ekonomické hrozby, které na ni doléhají. Bez změny politiky i politiků nedojde k nápravě. Volbou toliko oligarchů a pravice pouze zabetonováváme současný negativní vývoj naší země.
Ing. Antonín Seďa
autor: PV