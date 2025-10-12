Lesy ČR mění odvodněnou krajinu

12.10.2025 22:08 | Tisková zpráva

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim a zvýšily biodiverzitu území.

Lesy ČR mění odvodněnou krajinu
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

V jihočeském Rychnově u Nových Hradů se vodohospodáři zaměřili na téměř 600 metrů dlouhý levobřežní přítok Svinenského potoka. Jeho koryto cíleně upravené v 80. letech 20. století kvůli plošnému odvodnění okolních zemědělských pozemků nově tvoří přirozeně zamokřený pás se třemi většími a osmi menšími tůněmi na více než dvouhektarové zamokřené okolní nivě. Tu hned po skončení projektu osídlili obojživelníci, například kuňka obecná nebo čolek velký.

Rozsáhlý systém povrchového příkopového odvodnění z 50. let minulého století narušilo v lesích opatření v Bělé u Malont nedaleko Ludvických hor. „Na strmých svazích byla častá eroze půdy a vznikaly hluboké strže. Tok jsme vrátili do původního přirozeného koryta a na kanálech nově zadržuje vodu a zvyšuje její hladinu sto jedenáct dřevěných přehrážek. Bráníme tak dalšímu odvodňování lesů,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR, a dodal: „Vodu jsme většinou vyvedli z hlubokých kanálů na povrch, takže vznikly několikakilometrové pramenné stružky.“

Třetí revitalizaci toku dokončily Lesy ČR u osady Keply na Šumavě. „Do 50. let minulého století tam hospodařili zemědělci, ale pak místo zarostlo dřevinami a dnes je tam les. Zůstaly však rozsáhlé odvodňovací kanály, které jsme zasypali. V odvodňovacích příkopech je nově 245 dřevěných přehrážek a v lese nová přirozená koryta i pramenné stružky,“ dodal Poláček. Na šestisethektarové ploše vzniká rašelinný les.

Umístění jednotlivých staveb ZDE.

Na dvoumilionovém projektu, podpořeném Evropskou unií, podnik spolupracoval s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Všechny tři projekty podpořila Evropská unie z Operačního programu Životní prostředí.

Více se o všech vodohospodářských projektech Lesů ČR dočtete ZDE.

Zdroje:

https://https://mapy.com/s/janenukega

https://www.vracimevodulesu.cz

Další články z rubriky

