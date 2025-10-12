Režisérka svolala demonstraci proti Babišovi: 8 lidí, 15 minut

12.10.2025 16:57 | Monitoring

„Andrej, netáraj somariny!“ protestovalo v Praze osm lidí na demonstraci s názvem „Proti angažmá trestně stíhaného Andreje Babiše ve vládě“. Po patnácti minutách byla demonstrace rozpuštěna.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Andrej Babiš po jednání s prezidentem Petrem Pavlem (09.10.2025)

Na Hradčanském náměstí v Praze se dnes od 14.00 hodin konala demonstrace proti předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi. Svolavatelkou protestu je režisérka Libuše Rudinská.

„Demonstrace bude pokojná, otevřená všem občanům a zaměřená na podporu transparentnosti, spravedlnosti a férové politiky,“ uvedla Libuše Rudinská v příspěvku na svém facebooku, kde popsala cíl demonstrace. Tím je pokojné vyjádření nesouhlasu s tím, aby byl Andrej Babiš prezidentem pověřen sestavením vlády nebo jmenován premiérem.

„Respektujeme vůli voličů, ale člověk s takto závažnými střety zájmů a trestním stíháním nemůže vést vládu České republiky,“ uvedli organizátoři demonstrace, a odmítli tím, že by se demonstrace měla snažit zpochybnit výsledky voleb. Zároveň však připomněli Babišovo údajně neoprávněné čerpání dotací prostřednictvím firem formálně převedených do svěřenských fondů, které ale dál ovládá.

„Organizátoři zároveň apelují na pana prezidenta, aby při rozhodování o pověření Andreje Babiše zohlednil jeho střet zájmů a trestní stíhání,“ uvedla Rudinská.

Na protest proti Babišovi nakonec dorazilo podle serveru Novinky.cz pouhých osm lidí. Dohlížel na ně více než dvojnásobný počet policistů včetně antikonfliktního týmu.

Jeden z protestujících nesl transparent s heslem „Andrej, netáraj somariny!“. Protest možná i kvůli nízké účasti neměl dlouhého trvání a měl skončit přibližně po patnácti minutách.

autor: Alena Kratochvílová

