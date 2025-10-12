Hejtman Bělica: Nošovice nabízejí jedinečnou šanci pro české i zahraniční firmy

Pozemky jsou plně připraveny k okamžitému rozvoji a nacházejí se v sousedství významné průmyslové zóny, vedle výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech a pivovaru Radegast. Zájemci mohou nabídky podávat do 31. ledna 2026. Díky své poloze na křižovatce tří států, přímému napojení na dálnici D48 a dostupné infrastruktuře představuje lokalita jednu z nejatraktivnějších příležitostí pro průmyslové a technologické projekty v Moravskoslezském kraji. V blízkosti je železniční koridor a na západní hranici plochy vede funkční železniční vlečka napojená na sousední areál pivovaru.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„Nošovice nabízejí jedinečnou šanci pro české i zahraniční firmy, které hledají ideální zázemí pro svůj rozvoj. Tato lokalita spojuje výhody zelené louky s výbornou dopravní dostupností – napojení na dálnici i železnici, blízkost polského a slovenského trhu a plná technická infrastruktura vytvářejí skvělé podmínky pro podnikání. Navíc se nachází v těsné blízkosti jednoho z největších automobilových závodů v Evropě, což je obrovská výhoda nejen pro dodavatele v automobilovém průmyslu, ale i pro další výrobní firmy,“ uvedl Josef Bělica, hejtman Moravskoslezského kraje.
V nabízené lokalitě jsou plně dostupné inženýrské sítě, včetně jedné z nejvýznamnějších rozvoden v Moravskoslezském kraji o napětí 400 kV a 110 kV. Pozemky se nacházejí v dynamicky se rozvíjejícím průmyslovém centru regionu – v okolí působí firmy jako CTP, Prosperplast či Plzeňský Prazdroj, v širším okolí pak průmyslové parky Mošnov, Kopřivnice, Hrabová či František. Slovenský výrobní závod automobilky KIA je odtud vzdálen jen 80 kilometrů. Atraktivitu lokality posiluje také blízkost mezinárodních letišť v Ostravě, Katovicích a Žilině.
Pozemky jsou vhodné pro výstavbu výrobních závodů, technologických parků, administrativních a obchodních objektů či výzkumných a vývojových center. Přípustná je i kombinace výroby a logistiky, přičemž hlavním využitím musí být výroba. „Hlavním kritériem pro budoucí využití území je vznik pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou,“ zdůraznil hejtman Josef Bělica.
Veškeré podrobnosti včetně dokumentace a podmínek k podání nabídek zájemci najdou na webových stránkách Moravskoslezského kraje ZDE.
Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV