Primátor Svoboda: S tratí vznikne i Drážní promenáda a lepší zajištění MHD

Rada hl. m. Prahy schválila memorandum o spolupráci mezi hlavním městem, Správou železnic a městskou částí Praha 10 při přípravě výstavby vysokorychlostní tratě z Prahy do Brna, úseku s názvem VRT Praha. Cílem dohody je sladit výstavbu celostátně významného železničního projektu s plánovanou transformací rozvojového území Bohdalec – Slatiny, která bude zahrnovat vznik nové městské čtvrti, a také s realizaci Drážní promenády, klíčového pěšího a cyklistického propojení Vršovic a Strašnic.
„Toto memorandum je dalším krokem v naší snaze využít velkých dopravních staveb státu k rozvoji pěších a cyklistických tras v jejich okolí tak, aby tyto stavby netvořily bariéru v území, ale jeho prostupnost naopak zlepšily. Proto považuji za zásadní, že se Správa železnic v memorandu přihlásila k podpoře našeho prioritního projektu Drážní promenády, který v úsecích, jež budou dotčeny stavbou nových kolejí, sama dokončí. My úseky, které stavbou trati dotčeny nebudou, připravíme rovnou v plnohodnotných parametrech v souladu s březnovým usnesením zastupitelstva a zbylé úseky zrealizujeme aspoň provizorně tak, aby promenáda byla funkční v celé své délce co nejdříve,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu.
„Lokalita Bohdalec – Slatiny je rozsáhlý brownfield, kde je podmínkou pro rozvoj nutná koordinace státu a Prahy. Tato lokalita bude nejvíce ze všech dotčena výstavbou vysokorychlostní železnice. Díky dobré spolupráci se Správou železnic se nám podařilo najít způsob, jak ji městotvorně integrovat do nové čtvrti. Vše se daří koordinovat i s významným projektem vršovické Drážní promenády,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.
„Dohodou se Správou železnic a Prahou 10 zajišťujeme, že s tratí vznikne i Drážní promenáda a celkově lepší zajištění MHD. Tyto projekty mají být přínosem pro lidi, ne bariérou,“ připojuje se primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Součástí dohody je také koordinace výstavby s plánovanou tramvajovou tratí Bohdalec – Vršovice, jež bude součást tramvajového okruhu, a dalšími dopravními stavbami, které promění dnes zanedbané území v moderní městskou čtvrť.
„Pro Prahu 10 je tato dohoda klíčová. Díky ní můžeme lépe sladit rozsáhlé státní investice s našimi místními záměry a přetvořit dnes zanedbané části území v moderní a dobře fungující čtvrti. Vysokorychlostní trať, Drážní promenáda i nová zástavba kolem Bohdalce a Slatin musí tvořit jeden celek – přívětivý pro obyvatele i návštěvníky. Jsem rád, že Správa železnic i hlavní město sdílí naši představu o městotvorném přístupu a že se nám daří držet jednotnou vizi rozvoje území,“ doplňuje Martin Valovič, starosta městské části Praha 10.
