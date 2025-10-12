Šťastný: Na Turkovi trváme

Předsedou nově se rodícího poslaneckého klubu Motoristů bude Boris Šťastný. Spolustraníci si jej zvolili po úterním zasedání. Politik ve Sněmovně působil již mezi roky 2006 až 2013 jako člen ODS. V neděli 12. října vystoupil v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS a vyjádřil se k účasti své strany ve vládě sestavované šéfem ANO Andrejem Babišem a k nejnovější kauze čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka.
„Motoristé poslali do Sněmovny skutečné experty v jednotlivých oblastech, což jsou naši lídři. Dostalo se nám jich do Sněmovny třináct. Jsou odborníky v jednotlivých oblastech. Každý z těch lidí by na ministerstvu byl skutečně platným členem a jsme přesvědčeni, že určitě platnějším, než jsou stávající členové vlády Petra Fialy. Motoristé jednoznačně odmítají menšinovou vládu s podporou. Nejsme v modelu úřednické vlády. Je na každé straně, aby se rozhodla. SPD se rozhodla, že jejich poslanci budou ve Sněmovně a vyšlou své zástupce. Hovoříme o tom, zda ve vládě budou politici zvolení do Poslanecké sněmovny, nebo nikoliv,“ řekl Šťastný a ještě jednou zdůraznil, že Motoristé trvají na tom, že jsou připraveni vyslat do vlády poslance zvolené za Motoristy.
Motoristé jsou nositelé změny, kterou si voliči přáli
Uvedl, že Motoristé jsou připraveni podílet se na změně, která je podle něj potřebná. „Je tu jasná stoosmičková většina. Lidé chtěli změnu. Motoristé jsou nositelé této změny. Jakékoliv jiné uspořádání by bylo pokračování stávající a odcházející Fialovy koalice. Naší jednoznačnou podmínkou je účast ve vládě, a to lidí, kteří jsou v Poslanecké sněmovně. Ti mají politickou zodpovědnost,“ zdůraznil budoucí šéf poslaneckého klubu Motoristů.
Tománková se pak zeptala, jestli Motoristé budou trvat i na Turkovi.
„Filip Turek patří mezi naše nominanty a v tomto ohledu na něm trváme,“ řekl Šťastný.
Moderátorka připomněla informace, které zveřejnil Deník N – údajné starší příspěvky na sociálních sítích. „Pak je tady fotka hajlujícího Filipa Turka z auta. Pokud bude ministrem zahraničí, tak ta fotka obletí celý svět a bude ho doprovázet do každé země, při každém diplomatickém jednání. To jako problém nevidíte?“ zeptala se Tománková.
Šťastný namítl, že Turek se jasně vyjádřil, že tuto věc odmítá. Údajné rasistické a xenofobní výroky označil za pomluvu. „Žádný člověk by nenapsal to, co bylo u té holčičky. Budeme se bránit. V pondělí podáme na redaktory Deníku N trestní oznámení za pomluvu, křivé obvinění a neoprávněný zásah do nosičů informací. Vyzýváme, aby byl zveřejněn zdroj,“ řekl politik. Příspěvky se podle něj dají lehce zfalšovat pomocí umělé inteligence nebo Photoshopu.
Za vše může Turkův černý humor a kverulantství
Šťastný uvedl, že sám pochází z rodiny, která se stala obětí holocaustu. „Celá má rodina byla za války vyvražděna v koncentračních táborech kvůli původu. Já jsem velice choulostivý na tuto věc. Dokázal bych se postavit tomu, kdybych si myslel, že Filip Turek je nácek. To, že někdo zvedne ruku a je vyfocen, je třeba brát v kontextu. Turek má někdy hloupější černý humor. Píše na sítě různé věci,“ uvedl politik a zmínil Turkovo kverulantství.
Dále hovořil o tom, že je třeba se kampani vedené proti Turkovi postavit. „Přetekl pohár. Tohle je velice nebezpečný precedens. Je nepřípustné, aby povolební uspořádání rozhodovalo, že někdo přinese do novin nějaké screenshoty. Musíme to vyšetřit. Musí se jasně ukázat, kde je pravda,“ soudí Šťastný.
Tománková míní, že i po mazání na Facebooku jsou na sociálních sítích Filipa Turka stále posty, které odkazují k nacistické symbolice. „Nikdo z toho nepochopí, jestli je to nadsázka, humor nebo co to je. Ta fotka není výplodem umělé inteligence. To ho bude doprovázet jako možného šéfa české diplomacie všude, kam se pohne. To vám jako problém nepřijde?“ zeptala se moderátorka.
Šťastný navrhl, aby se vzala jedna věc po druhé a Filip Turek každou vysvětlí. „Některé věci se objevily už před evropskými volbami. Nikdy jsem nezaznamenal, že by Turek inklinoval k propagaci nacismu, fašismu nebo proti Romům. Viděl jsem spoustu Romů v jeho okolí, kteří nás podporují. V tomto ohledu je to naprosto falešná kampaň, ale je potřeba to vyšetřit a nebezpečný precedens zastavit,“ zdůraznil politik.
Za Turka se postavili Romové, má prý jejich srdíčko
Šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek uvedl, že si za článkem pevně stojí. „Nemáme žádný důvod cokoli na našich textech měnit. Jsme si naprosto jisti, že to nejsme my, kdo naplnil znaky skutkové podstaty jakéhokoli trestného činu, a věříme, že policie svědomitě a zodpovědně prošetří všechny okolnosti této kauzy,“ sdělil šéfredaktor Tomášek.
V neděli v podvečer Šťastný na síti X zveřejnil tiskovou zprávu Západočeské asociace romských podnikatelů (ZARP).
Pro zajímavost: pic.twitter.com/8DrtZ8bOEU— Boris Šťastný (@borisstastny) October 12, 2025
Uvádí se v ní, že Turek je jejich ambasadorem už od roku 2023. „Filipa považujeme za blízkého přítele, a proto můžeme jednoznačně a s jistotou odsoudit všechny snahy o to, udělat z něj rasistu. Celou tuto kauzu vnímáme jako cílenou a zcela vymyšlenou. Je smutné, že se ho jeho političtí konkurenti snaží zdiskreditovat tímto způsobem,“ uvádí se v textu podepsaném Jiřím Dunkou, prezidentem asociace.
„Těžko bych hledal člověka s víc romským srdíčkem, než je právě Filip Turek,“ stojí v závěru tiskové zprávy.
autor: Naďa Borská