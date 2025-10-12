Ševčík (SPD): Za smrtící chybu nebyl nikdo sankcionován

12.10.2025 16:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k budoucnosti policejního prezidenta

Ševčík (SPD): Za smrtící chybu nebyl nikdo sankcionován
Foto: Redakce PL
Popisek: doc. Miroslav Ševčík, ekonom a poslanec za SPD

V některých médiích a politických kruzích (např. CNN Prima News a Jan Jakob) mi předhazují vyjádření na téma budoucnosti policejního prezidenta, o níž se zmínil Tomio Okamura. (A to pominu “vyhození “ předchozího prezidenta dozimetrákem Rakušanem.) Protože si nejsem jist, že to všichni chápou věcně správně, chci k tomu něco dodat.

Moje kritika opravdu jen některých policejních složek a jejich vedení včetně toho nejvyššího mířila na dosud nedořešený a nevyjasněný, skoro bych řekl až vymlčený případ střelby na FF UK, kdy zasahující polisté byli jinde, než se čin konal, a chovali se pozoruhodně zmateně. Zcela zjevně zde nefungoval zásadní princip bezpečnostních složek - konkrétní a jasná komunikace mezi konajícími policisty a jejich vedením. A nikdo za tuto smrtící chybu nebyl sankcionován, natož aby vzal osobní odpovědnost za to katastrofické selhání.

V normální zemi by hlava policie druhý den podala rezignaci. Ne tak u nás. Držení se plného koryta má zde za končící vlády mnohem vyšší cenu než lidské životy. O to mi šlo. O odpovědnost. Protože bez té není ani svoboda a jistota pro občany ani prosperita pro celý stát. Naprostá většina policistů a dalších policejních orgánů pracuje dobře, někteří i výtečně.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zavedu řád. Stop neziskovkám. Ne blbnutí mladé generace. Ševčík odpálil bomby
Rozhovory PL- Miroslav Ševčík
My že jsme kolaboranti? Fiala padlý na palici. Ševčík v šoku z kampaně SPOLU
Miroslav Ševčík: Jak se dnes v naší politice lže a co s tím dělat

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

policie , Ševčík , SPD , Vondrášek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Selhala při zásahu proti střelci na FF UK komunikace?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Volby

Dobrý den, před volbami jste avizovali, že vaši členové volebních komisí si budou zapisovat výsledky v okrsku a že pak ty jejich výsledky porovnáte s oficiálními výsledky. Platí to? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ševčík (SPD): Za smrtící chybu nebyl nikdo sankcionován

16:02 Ševčík (SPD): Za smrtící chybu nebyl nikdo sankcionován

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k budoucnosti policejního prezidenta