Ševčík (SPD): Za smrtící chybu nebyl nikdo sankcionován

V některých médiích a politických kruzích (např. CNN Prima News a Jan Jakob) mi předhazují vyjádření na téma budoucnosti policejního prezidenta, o níž se zmínil Tomio Okamura. (A to pominu “vyhození “ předchozího prezidenta dozimetrákem Rakušanem.) Protože si nejsem jist, že to všichni chápou věcně správně, chci k tomu něco dodat.
Moje kritika opravdu jen některých policejních složek a jejich vedení včetně toho nejvyššího mířila na dosud nedořešený a nevyjasněný, skoro bych řekl až vymlčený případ střelby na FF UK, kdy zasahující polisté byli jinde, než se čin konal, a chovali se pozoruhodně zmateně. Zcela zjevně zde nefungoval zásadní princip bezpečnostních složek - konkrétní a jasná komunikace mezi konajícími policisty a jejich vedením. A nikdo za tuto smrtící chybu nebyl sankcionován, natož aby vzal osobní odpovědnost za to katastrofické selhání.
V normální zemi by hlava policie druhý den podala rezignaci. Ne tak u nás. Držení se plného koryta má zde za končící vlády mnohem vyšší cenu než lidské životy. O to mi šlo. O odpovědnost. Protože bez té není ani svoboda a jistota pro občany ani prosperita pro celý stát. Naprostá většina policistů a dalších policejních orgánů pracuje dobře, někteří i výtečně.
autor: PV