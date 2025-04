Ministr Kulhánek: Zákon rozhodně nepodporuje obchod s chudobou

Děkuji za slovo. Pěkné dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Já se vrátím k tomu, jaká polemika, případně otázky zazněly od paní zpravodajky Evy Fialové k tomuto zákonu. V celkovém kontextu je třeba říct, že to není zákon, který by vznikl jen tak ze vzduchu, ale je postaven na tvrdých datech a vychází z dobré praxe už řady, sedmdesáti typových projektů, které dneska běží v rámci celé České republiky. A ten zákon respektuje právě i ty zkušenosti, které jsou z těchto dobře běžících projektů.

Byly tady zmíněny, a Marianem Jurečkou i vysvětleny částečně, ty cílové skupiny. Ano, ten zákon míří na určitě více než milion lidí s tématem poradenství, protože ne všichni, kteří se ocitnou ve složitější životní situaci, nutně jsou už v bytové nouzi. Mohou být ohroženi, bydlí v nevyhovujících podmínkách, anebo se mohou dostat do situace, kdy si neudržují stávající bydlení. Proto je tam ta široká skupina přesahující určitě 1 milion obyvatel ve vztahu k poradenství.

To, co bylo předmětem polemiky, je, na koho míří ta podpůrná opatření. Podpůrná opatření v původní verzi zákona mířila na širší cílovou skupinu. Tím, co je dnes projednáváno, je ta cílová skupina zúžena právě tím parametrem 1,43, ale pořád jsou to vyšší desítky tisíc lidí. Navíc to, co bylo zmíněno, tak na tom je i shoda, že bude nařízením vlády ten koeficient po publikaci ve Sbírce zákonů zvýšen na 1,6. Pokud se i toto ukáže jako nedostatečné, tak může být zákon s tímto parametrem novelizován. Proč to říkám? Protože ten zákon samozřejmě není všespásný a nepůsobí z roku na rok. Působí v dlouhodobém horizontu. Také jeho ambice je, abychom bytovou nouzi v průběhu deseti let snížili o 30 procent.

Zazněla polemika na tom, že ten zákon je drahý, že obce nedostanou finance na to, aby začaly vůbec kontaktním místem pro bydlení, jak bude financován jejich průběh. To je samozřejmě definováno. Bude to součástí příspěvku na výkon samostatné působnosti, z přenesené působnosti, pardon. Ale co je velmi podstatné, a to nezaznělo, ten zákon v horizontu pěti a více let je rozpočtově pozitivní. To znamená to, co dneska Česká republika vynakládá v souvislosti s negativními jevy spojenými s bytovou nouzí, tak přínos toho zákona během pěti let dostane do nuly a dále bude rozpočtově pozitivní.

Pokud se týká polemiky dvojího financování v případě asistence, tam je samozřejmě toto ošetřeno v rámci zákona vedením odděleného účetnictví a průběžnou kontrolou.

Když se dotknu ještě toho, co říkala paní poslankyně Mádlová, tak je to přesně to, co už jsem říkal. Ano, dnes schvalujeme v rámci zákona parametr 1,43 - bude zvýšen na 1,6 a předmětem dalšího ověření v praxi, jak ten zákon bude fungovat, může být ten parametr dále změněn novelizací.

Poslední, k čemu bych se rád vyjádřil, je neustálá polemika nad tím, zdali ten zákon nepodporuje obchod s chudobou. Právě naopak, naopak! Má takové kontrolní a regulační mechanismy, ať je to kontrola kvality bytů, které mohou vstoupit do systému, ať je to zastropování nájmů, ať je to regulace koncentrace bytů v dané lokalitě. To jsou všechno věci, které předchází obchodu s chudobou. Navíc ten systém bytů, který bude v rámci zákona nabízen, zvýší tu nabídkovou stránku. A ti lidé, kteří dneska mnohdy nemají alternativu, než jít do nevyhovujícího bydlení zapojeného v obchodě s chudobou, tak tu alternativu tímto zákonem získají. Děkuji.

Ing. Petr Kulhánek BPP



