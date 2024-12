Ministr Kupka: Cesta, jak dostat Evropu zpět do čela světového pelotonu

Co musí udělat Evropa, aby se vrátila mezi hnací motory světové soutěže?

Na konferenci 20 let tvoříme Evropu jsem vystoupil s jasnými body, jak vrátit Evropu mezi lídry v průmyslu, ale také v dalším rozvoji naši civilizace. Nejen Draghiho zpráva nám říká, že pokud se neprobudíme ze sna nerealistických “ambiciózních plánů”, může to pro nás mít opravdu smutné následky.

Základním klíčem úspěchu jsou investice. Musíme investovat, investovat do inovací, vědy a výzkumu, do energetické a dopravní infrastruktury.

Potřebujeme jako Evropa také co největší surovinovou soběstačnost, tedy začít znovu ale šetrně využívat vlastní ložiska. V energetice se nemůžeme otáčet k jádru zády a zároveň musíme realisticky uvažovat nad alternativními zdroji energie. A v neposlední řadě osekat zbytečné regulace a přebujelé papírování. Se svázanými rukama se opravdu nedá posouvat dopředu.

Pevně věřím, že si to co nejrychleji uvědomí všichni a začnou tomu přizpůsobovat i své politiky. To je jediná správná cesta, jak dostat Evropu zpět do čela světového pelotonu.

