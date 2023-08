Ministr Kupka: Pokud trest přichází bezprostředně, má větší efekt

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři.

Rád bych vám představil novelu zákona o silničním provozu, která přináší celou řadu důležitých změn. Ty změny míří k tomu, aby na českých silnicích bylo bezpečněji, vsázíme na to, že bude-li ten zákon, ta změna zákona srozumitelná, bude pro českou veřejnost pochopitelná, přijatelná i v tom smyslu, že se zpřísňují tresty i z hlediska statistiky právě u těch nejzávažnějších a u nejnebezpečnějších přestupků. Ty klíčové změny je možné shrnout do několika málo vět...

Shrnu klíčové body té novely. První je zjednodušení bodového systému. Ten se nejenom v ČR, ale i v mnoha dalších státech ukázal jako velmi efektivní způsob, jak zajistit vyšší respekt vůči pravidlům silničního provozu na silnicích. Osvědčilo se to jak v ČR, tak, jak zdůrazňuji, i v jiných státech.

Ta změna, se kterou přicházíme, znamená zjednodušení a zefektivnění toho systému. Nově jsou přestupky rozřazeny pouze do tří kategorií: nejzávažnější 6bodové přestupky, středně závažné 4bodové a nejméně závažné 2bodové přestupky. Zároveň dochází k revizi trestání, ke zpřísnění sankcí, a to znovu zdůrazňuji, s ohledem na jejich závažnost, s ohledem na míru rizika, která je s nimi podle statistiky spojená. Znamená to, že v případě trestání na místě se nejvyšší sankce zvyšuje v pásmu na 4,5 až 5,5 tisíce korun. Zároveň ale celá ta změna, celá ta novela zákona přináší nejenom represi, přináší nejenom trestání, ale přináší nově i několik důležitých bodů směrem k prevenci.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jednou z těch důležitých úprav je zavedení tzv. L17 neboli možnosti řídit vozidlo od 17 let pod dohledem mentora. Tady jsme se znovu dívali pro inspiraci do světa, kde se opravdu například i na Slovensku, v Německu a v dalších státech osvědčilo, kdy první zkušenosti nejmladší řidiči čerpali právě pod dohledem někoho, kdo je mohl vést. Nejčastěji to bývá rodič. Moje vlastní zkušenost říká, že nejlépe fungovalo, když mě vlastní táta upozornil na to, kdy vjíždím zbytečně rychle do zatáčky, kdy dostatečně nepředjímám. Ten model přivést do českého systému víc preventivních prvků, se odráží právě v této konkrétní úpravě, kdy bude možné pod dohledem mentora řídit od 17 let. Zároveň ale jsou určené poměrně přísné podmínky pro to, kdo může splňovat právě tu roli mentora. Můžu teď potvrdit, že celá řada rodičů se už v autoškolách ptá po tom, zda by si mohla ověřit svoje znalosti silničních pravidel předtím, než se té role ujme. Myslím, že tohle je prvek, který vnáší i do českých silničních pravidel výraznější prvek odpovědnosti.

Další změnou je řidičák na zkoušku. Tady znovu vycházíme ze čtení statistik, kdy se ukázalo, že řidiči, kteří čerstvě obdrželi řidičský průkaz, tedy držitelé řidičského oprávnění ne staršího 2 let, působí v silničním provozu 11 % dopravních nehod, přičemž tato skupina řidičů začínajících tvoří v celkové populaci řidičů jen 3 %. To naše zaměření na nejrizikovější skupinu přesně sleduje ten záměr, abychom opravdu v návaznosti na statistiku postihovali ta nejzávažnější rizika. To, že tak postupujeme, se má zračit v přirozené autoritě úpravy té normy, v tom, že pro české řidiče bude v tom směru přirozeně respektovaným předpisem.

Anketa Má ruská pěvkyně Anna Netrebko vystoupit v Obecním domě v Praze? Má 94% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12678 lidí

Je tam celá řada dalších významných úprav, které povedou k větší bezpečnosti na silnicích, také přinášíme výrazná zjednodušení, kdy na území ČR nebude nutné od 1. ledna se již prokazovat řidičským oprávněním. Stačí jeden identifikační průkaz a policie, případně úředník, si všechna ta nezbytná data dohledá sám.

Mám-li ještě zmínit klíčové věci, posilujeme v rámci té revize sankčního systému možnost trestat na místě. Je jasné, ukázaly to nejenom české zkušenosti, ale znovu i zkušenost ze světa, že pokud trest přichází bezprostředně, má větší efekt, než pokud spadá do správního řízení a dlouze se prodlužuje. Prosím, dívejte se na celý ten systém té novely jako na jeden celek, kdy ty jednotlivé prvky se vzájemně doplňují a míří opravdu k tomu, abychom dokázali zajistit i větší vymahatelnost práva. Měníme podmínky a zpřísňujeme podmínky obecné odpovědnosti při opakovaných přestupcích jedné právnické osoby, na kterou je vozidlo registrováno. I to je prvek, který bude přispívat k větší bezpečnosti silničního provozu.

Po dohodě s Prahou jsme zpřísnili také přestupek a nově definovali ten stav, kdy špatně zaparkované vozidlo tvoří překážku silničního provozu. V takovém případě je postih přísnější, než byl doposud. Když jsem zmiňoval, že u těch nejzávažnějších přestupků tedy zpřísňujeme sankce, také ale platí, že u těch přestupků, které dlouhodobě nepředstavují významné riziko, naopak ulevujeme. Věřím, že i toto je prvek, který v tom zákoně bude hrát příznivou roli z hlediska jeho pochopení a z hlediska jeho přijetí veřejnosti.

Jsem pochopitelně připraven odpovídat na vaše otázky, chci vás požádat o podporu této normy, i tak, abychom měli k dispozici půl roku na další představení jednotlivých podmínek, jednotlivých pravidel české veřejnosti. Je to důležité pro to, aby ten zákon opravdu mohl pozitivně se projevit i do bezpečnosti na českých silnicích.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Ministr Kupka: Pár dní bez elektřiny a tekoucí pitné vody v hlubokých lesích Ministr Kupka: ČR představí výhrady vůči emisní normě EURO 7 španělskému předsednictví Ministr Kupka: Řídit v 17 letech? Vycházíme ze zkušeností jiných států Ministr Kupka: Jsme nespokojeni s kvalitou služeb na vlakové lince mezi českou a bavorskou metropolí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama