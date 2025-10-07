Ministr Kupka: Staví se rekordně jako nikdy v historii České republiky

07.10.2025 10:21 | Monitoring

Stavby dálnic a železnic pokračují rekordně, pro další roky je nutné zajistit financování dopravních staveb.

Ministr Kupka: Staví se rekordně jako nikdy v historii České republiky
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr dopravy Martin Kupka

Všechny dopravní stavby běží a staví se rekordně jako nikdy v historii České republiky. Konkrétně je ve výstavbě 276,5 kilometrů dálnic a silnic I. třídy. Do prosince bude hotových 67,5 kilometrů dálnic a budou otevřené úseky jako je dálnice D1 Říkovice - Přerov, o více než 32 kilometrů se prodlouží ještě letos dálnice D35 nebo dálnice D55 Olomouc - Kokory.

Na železnici běží obrovská přestavba nádraží Praha - Smíchov nebo Masarykova nádraží, probíhá stavba modernizace trati Kladno - Kladno-Ostrovec a na dalších desítkách kilometrů tratí pracují stovky dělníků, kteří se rozhodně neopírají o lopaty, jak tvrdí Andrej Babiš.

V tuto chvíli se připravuje 7 PPP projektů, kdy v nejpokročilejší fázi je soutěž na koncesionáře na dálnici D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí a na železnici je to spojení Kladna s Letištěm Václava Havla.

Když jsem jako ministr dopravy nastoupil v prosinci 2021 chyběly desítky miliard korun na dopravní stavby pro další léta. Stejně nyní musí řešit nastupující vláda celkový rozpočet, vč. toho dopravního. Nyní logicky přistupujeme odpovědně k vytváření nových závazků rezortu. To ale neznamená, že by teď docházelo k nějakému zpožďování přípravy nových staveb nebo k zastavování investičních projektů.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • ministr dopravy
Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

