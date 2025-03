Ministr Kupka: Trumpova celní válka, vysoké ceny energií a ztráta konkurenceschopnosti

Trumpova celní válka, vysoké ceny energií a ztráta konkurenceschopnosti.

To vše ohrožuje naši ekonomiku, pracovní trh a mně to není lhostejné. Co děláme pro to, aby česká ekonomika rostla?

Tlačíme na Evropskou komisi, aby změnila Green Deal, aby zrušila zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035. Také v České republice zpružňujeme pracovní právo a podmínky pro to, aby se podařilo víc uplatňovat technologické novinky a posunovat vývoj.

Nepotřebujeme další sociální výdaje a dotace. Pracovní místa udržíme díky ekonomickému růstu, který bude nad průměrem Evropské unie!

Mgr. Martin Kupka ODS



