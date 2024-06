Ministr Lipavský: Základním zdrojem nebezpečí je Rusko a jeho agresivní imperialismus

Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pokusím se hovořit nahlas do mikrofonu, aby bylo dobře slyšet. Dovolím si navázat na informaci, kterou přednesl pan premiér, tedy událostem, které se nejen odehrály minulý týden, konkrétně ve čtvrtek 6. června 2024, kdy tedy došlo k úmyslnému pokusu nebo zapálení autobusu v Dopravním podniku hlavního města Prahy občanem cizího státu, dvacetišestiletým cizincem, s tím, že tento muž je nyní zadržen a vyšetřován a samozřejmě jsou vyšetřovány i konkrétní okolnosti tohoto případu. Já bych chtěl říct, že rizika a hrozby, kterým v posledních letech čelíme, pro nás nemohou být překvapením a pravidelně před nimi varujeme a vyzýváme. A samozřejmě ta situace, kdy Rusko rozpoutalo na evropském kontinentu největší válku od konce druhé světové války, bohužel znamená, že se dějí věci, které jsme si možná dříve nemohli ani představit. Tím základním zdrojem toho nebezpečí je Rusko a ve své podstatě jeho agresivní imperialismus.

Já bych chtěl říct, že jako společnost můžeme zůstat a musíme zůstat klidní a sebevědomí a musíme se těmto výzvám umět postavit. Když se hovoří o těch takzvaně hybridních hrozbách, tak dost často se bavíme o kybernetických hrozbách, bavíme se o různých informačních operacích a těch příkladů je celá řada. Nicméně můžeme pozorovat, že v posledních měsících narůstá vlastně v celé Evropě aktivita i tohoto typu, je to v Polsku, je to ve Velké Británii. Můžeme... A pravděpodobně se odehrávají ještě věci, které třeba nebyly zveřejněny nebo zachyceny. To znamená, hybridní hrozby nejsou jenom něco, co nás ohrožuje virtuálně, ale přechází to i do té fyzické podoby. Proto je důležité, abychom se dokázali jako společnost sjednotit a postavit se proti tomuto jednání. Z hlediska zahraniční politiky my musíme vyslat jasný signál, že takovéto jednání proti Česku a proti Evropě nebudeme tolerovat. A to naše diplomacie a Česko pravidelně činí. Myslím si, že Česko je jedním z nejaktivnějších států, které ukazují, jakým způsobem se můžeme za prvé bránit, za druhé ukazujeme jasnou červenou linii i Ruské federaci.

Paní předsedkyně Schillerová zde vznesla řečnický dotaz, proč nebyl zatím předvolán ruský velvyslanec na české Ministerstvo zahraničních věcí. Já bych k tomu chtěl doplnit několik poznámek. Za prvé. Předvolání slouží k tomu, abychom Ruské federaci dali jasnou informaci a nějaké sdělení. Rusko má toto sdělení od Česka opakovaně, pravidelně na celé řadě platforem, ať už je to Rada bezpečnosti, ať už to jsou mezinárodní prohlášení, ať je to přímá komunikace. Ruský velvyslanec je na české Ministerstvo zahraničních věcí předvoláván asi nejčastěji ze všech velvyslanců, kteří v Praze jsou. Oni ví, že nic takového se v Praze odehrávat nemá. Zároveň, a myslím, že to zaznělo poměrně jasně od pana premiéra, ta kauza je také v tuto chvíli ještě vyšetřována.

A dám vám konkrétní příklad. Je to třeba tento týden, kdy do Bruselu odešel dopis podepsaný dánským, nizozemským, polským, estonským, lotyšským, litevským, rumunským a českým ministrem zahraničních věcí. Byla to naše iniciativa, abychom omezili pohyb ruských diplomatů a jejich rodinných příslušníků po Schengenském prostoru, protože ještě vlastně dva a půl roku od začátku války zcela nelogicky my dneska dáváme Schengen pro ruské diplomaty úplně zbytečně.

To znamená, Česko má celou řadu iniciativ, kterými zvyšujeme bezpečí Česka, zvyšujeme schopnost našich služeb působit proti těmto aktivitám. Byl to sankční zákon, který byl přijat v Poslanecké sněmovně, děkuji za to, že byl přijat i expresně, dali jsme na sankční seznamy entitu Voice of Europe, dvě osoby, které ji provozovaly, a zároveň jsme prosadili, aby ty sankce platily v celé Evropské unii. A je to zásluha Česka a samozřejmě to opět zvyšuje bezpečnost naší země. Stejně tak jsme Ruské federaci zmrazili majetky, které zde mají a neslouží pro diplomatické účely.

Takže já myslím, že a teď nechci, aby ta debata sklouzávala do dlouhých výčtů, chtěl bych spíše vyzvat, abychom se skutečně sjednotili v tom, že nám záleží na bezpečnosti této země, že se dokážeme spojit. A já vám můžu garantovat, a můžu zde slíbit, že se této kauze velmi intenzivně věnujeme a že Ruská federace, pokud ta linka bude jednoznačně potvrzena, tak se to od nás dozví. Děkuji.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky