Ministr Macinka: 24 hodin v Maroku a nová éra české diplomacie

29.03.2026 12:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podnikatelské misi do Maroka

Foto: Repro Prima CNN News
Popisek: Petr Macinka

Marocké království je pro Českou republiku nejdůležitější zemí z celé Afriky s nejvyšší vzájemnou obchodní bilancí ze všech na celém kontinentu. Je po desítky let stabilní, žádné převraty, barevné revoluce ani vojenské diktatury.

Král je osvícený a oblíbený, má pro svoji zemi velkolepé vize, které postupně naplňuje. Parlament se chlubí rozsáhlými zdravotnickými a vzdělávacími reformami. Obchod kvete a země roste tempem, jaké my už bohužel známe jen z učebnic (vloni +5,6 % HDP).

Můj předchůdce ve funkci se sem nikdy ani neobtěžoval, ale já jsem naložil letadlo plné českého byznysu (díky za pomoc Hospodárské komoře ČR) a odjel na 24 hodinovou misi, kdy jsem spojil dlouhá politická jednání s představením české podnikatelské šikovnosti.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády


Nechal jsem dvě desítky našich firem „napospas” zástupcům asi čtyřiceti společností marockých a vyrazil pro ně zajistit politickou podporu za ministrem zahraničních věcí Nasirem Bouritou a do místního parlamentu.

Doufal jsem, že se při odletu snad budou mít čím pochlubit. No, posuďte sami, zde výběr z toho, co jsem bezprostředně pochytil:

  • Firma Dr. MÜLLER PHARMA dosáhla ujednání o dodávkách nových farmaceutických produktů vč. bylinných přípravků.
  • Slavná česká společnost LINET podepsala realizaci významné dodávky nemocničních lůžek.
  • Spol. BIOPREPARÁTY se se svým marockým odběratelem dohodla na významné dodávce mikrobiálních fungicidů.
  • KOHIMEX aktivně pracuje na projektu dodávky protipožárních nádrží, které tvoří kritickou součást větších technologických celků.
  • Zástupce spol. WABTEC si sjednal dohodu na dodávce široké škály železničních komponent pro několik velkých železničních projektů již dříve vysoutěžených západními výrobci.
  • Společnost CZECHOSLOVAK EXPORT navázala na své dřívější úspěšné projekty dodávek nákladních vozů a projektů v oblasti vodohospodářství.
  • Úspěch slavil i český obranný průmysl, kde firma MESIT posílila probíhající projekt na dodávku radiostanic, interkomů a náhlavních souprav.

Během této naší mise uzavřely české firmy kontrakty či podepsaly memoranda na dodávky materiálu pro široké spektrum projektů pro marockou infrastrukturu v rozsahu okolo 500.000.000 korun - za 24 hodin.

to raději ani nemluvím o tom, jak se proměnila atmosféra i osazenstvo při jednání zástupců AERA VODOCHODY na ministerstvu obrany, poté co jim na papírku přinesli poznámku, že jsem na tiskovce utrousil zcela vážně míněnou větu o „Marocké Sahaře”…

Jsem spokojen.

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

