Ministr Macinka: 24 hodin v Maroku a nová éra české diplomacie

Marocké království je pro Českou republiku nejdůležitější zemí z celé Afriky s nejvyšší vzájemnou obchodní bilancí ze všech na celém kontinentu. Je po desítky let stabilní, žádné převraty, barevné revoluce ani vojenské diktatury.
Král je osvícený a oblíbený, má pro svoji zemi velkolepé vize, které postupně naplňuje. Parlament se chlubí rozsáhlými zdravotnickými a vzdělávacími reformami. Obchod kvete a země roste tempem, jaké my už bohužel známe jen z učebnic (vloni +5,6 % HDP).
Můj předchůdce ve funkci se sem nikdy ani neobtěžoval, ale já jsem naložil letadlo plné českého byznysu (díky za pomoc Hospodárské komoře ČR) a odjel na 24 hodinovou misi, kdy jsem spojil dlouhá politická jednání s představením české podnikatelské šikovnosti.
Mgr. Petr Macinka
Nechal jsem dvě desítky našich firem „napospas” zástupcům asi čtyřiceti společností marockých a vyrazil pro ně zajistit politickou podporu za ministrem zahraničních věcí Nasirem Bouritou a do místního parlamentu.
Doufal jsem, že se při odletu snad budou mít čím pochlubit. No, posuďte sami, zde výběr z toho, co jsem bezprostředně pochytil:
- Firma Dr. MÜLLER PHARMA dosáhla ujednání o dodávkách nových farmaceutických produktů vč. bylinných přípravků.
- Slavná česká společnost LINET podepsala realizaci významné dodávky nemocničních lůžek.
- Spol. BIOPREPARÁTY se se svým marockým odběratelem dohodla na významné dodávce mikrobiálních fungicidů.
- KOHIMEX aktivně pracuje na projektu dodávky protipožárních nádrží, které tvoří kritickou součást větších technologických celků.
- Zástupce spol. WABTEC si sjednal dohodu na dodávce široké škály železničních komponent pro několik velkých železničních projektů již dříve vysoutěžených západními výrobci.
- Společnost CZECHOSLOVAK EXPORT navázala na své dřívější úspěšné projekty dodávek nákladních vozů a projektů v oblasti vodohospodářství.
- Úspěch slavil i český obranný průmysl, kde firma MESIT posílila probíhající projekt na dodávku radiostanic, interkomů a náhlavních souprav.
Během této naší mise uzavřely české firmy kontrakty či podepsaly memoranda na dodávky materiálu pro široké spektrum projektů pro marockou infrastrukturu v rozsahu okolo 500.000.000 korun - za 24 hodin.
to raději ani nemluvím o tom, jak se proměnila atmosféra i osazenstvo při jednání zástupců AERA VODOCHODY na ministerstvu obrany, poté co jim na papírku přinesli poznámku, že jsem na tiskovce utrousil zcela vážně míněnou větu o „Marocké Sahaře”…
Jsem spokojen.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
