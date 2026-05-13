Dostál (Stačilo!): Šachmat v Íránu. Amerika prohrála válku

Šachmat v Íránu. Amerika prohrála válku. To píše nejen Jeff Sachs, ale taky úhlavní neocon Kagan v The Atlantic. Schopnost USA vnucovat svou vůli světu skrz války, změny režimu, ekonomický nátlak či sankce je pryč.
Hospodářsky Američané prohráli už dávno, kdy z nenasytnosti vlastních spekulantů vykostili vlastní průmysl a nechali vše vyrábět v cizině s nižší cenou práce. Po pár desetiletích jsou produktivní síly a moderní výzkum v Číně a Američanům zbyla jen nafouklá, neproduktivní bublina finančních služeb, kterou jde odříznout od světové ekonomiky jako zbytečné sádlo a nic se nestane.
Tomu měla bránit vojenská síla, stovky základen USA po celém světě, svazy letadlových lodí, tajné služby provádějící změny režimů, armády a pomoc vazalských spojenců. Írán ukázal, že je to papírový tygr. Americké a izraelské síly se ukázaly být neschopné, navzdory teroru proti civilistům, prosadit svou nadvládu, a Arabové si uvědomili, že americké základny na jejich území je nechrání, ale leda z nich dělají terč. Vojenská síla je tam, kde je výroba, výzkum a spousta inženýrů - a to není v USA.
Toto je špatná zpráva pro genocidní Izrael, ale také pro Zelenského režim - protože to, co se vede na Ukrajině, není nic než zástupná válka USA proti Rusku. Nyní se ukáže, zda i tady USA vycouvá, nebo zda tuto válku za ně nadále povedeme my, ač nás hospodářsky poškozuje, a v rámci mrtvého NATO uděláme za obrovských nákladů z Evropy poslední skanzen americké hegemonie.
Trump tento týden jede do Číny, kde se bude tvářit jako vítěz, ale patrně odevzdá klíče od světové hegemonie. Neocon Kagan si bude moci v Pekingu prohlédnout Projekt nového amerického století (Project for the New American Century, PNAC), ve kterém bude Americe přidělena pozice, která odpovídá její skutečné síle a významu - pozice regionální mocnosti v severní Americe.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
