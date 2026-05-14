Putin prý věří, že do podzimu ovládne Donbas

14.05.2026 7:21 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Ruská válka na Ukrajině pokračuje a její otřesy jsou cítit až ve Washingtonu. Mezitím rozsáhlý dronový a raketový útok Ruska na Ukrajině zabil 6 lidí. O útoku informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Server listu Financial Times napsal, že se ruský prezident Vladimir Putin nechal přesvědčit, že by ruské síly mohly do podzimu ovládnout celý Donbas.

Foto: kremlin.ru
Popisek: Vladimir Putin na Rudém náměstí

218 členů dolní komory Kongresu chce hlasovat o poskytnutí pomoci Ukrajině, což se podle agentury Reuters nelíbí nejbližším spojencům Donalda Trumpa. 218 členů Sněmovny reprezentantů chce prosadit pomoc Ukrajině ve třech krocích.

První potvrzuje podporu Ukrajiny a NATO a zahrnuje opatření na pomoc Ukrajině s její obnovou, včetně vytvoření pozice zvláštního koordinátora pro rekonstrukci Ukrajiny. Druhý by schválil pomoc Kyjevu ve výši více než 1 miliardy dolarů a až 8 miliard dolarů na podporu prostřednictvím přímých úvěrů a třetí by uvalil na Rusko přísné sankce a kontroly vývozu, a to i na finanční instituce, ropný a těžební průmysl a ruské představitele.

„Těšíme se, že Sněmovna tento návrh zákona rychle schválí, a vyzýváme Senát, aby se jím bezodkladně zabýval. Stateční muži a ženy Ukrajiny čekají,“ uvedl Gregory Meeks z New Yorku, nejvyšší demokrat ve Výboru pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů.

Není však jisté, jak se k tomu postaví horní komora Kongresu čili Senát.

Mezitím Rusové podnikli masivní denní raketový a dronový útok na území Ukrajiny. Především na západě Ukrajiny, kde podle prezidenta Zelenského zemřelo 6 lidí.

„Určitě to nelze nazvat náhodou, že jeden z nejdelších rozsáhlých ruských útoků proti Ukrajině probíhá právě v době, kdy přijel prezident Spojených států na návštěvu do Číny – návštěvy, od níž se očekává mnoho. V tomto obtížném geopolitickém okamžiku se Rusko evidentně snaží narušit celkovou politickou atmosféru a upoutat pozornost na své zlo – a to na úkor ukrajinských životů a ukrajinské infrastruktury,“ napsal Zelenskyj na sociální síti X.

 

 

„Dosud jsou hlášeny desítky zraněných, včetně dětí. Bohužel zemřelo šest lidí. Upřímnou soustrast jejich rodinám a blízkým. Od půlnoci bylo dosud odpáleno nejméně 800 ruských dronů a útok pokračuje, přičemž další drony pronikají do vzdušného prostoru naší země,“ pokračoval dál Zelenskyj.

Server listu Financial Times napsal, že se ruský prezident Vladimir Putin nechal přesvědčit, že by ruské síly mohly do podzimu ovládnout celý Donbas. Ani Rusové, ani Ukrajinci prý teď nepočítají s oživením mírových jednání. Ani kdyby v brzké době skončila válka v Íránu.

„Úředníci v Kyjevě mezitím věří, že jsou méně zranitelní vůči tlaku USA na rychlou nevýhodnou dohodu poté, co zastavili ruský postup a způsobili větší škody dronovými útoky hluboko za nepřátelskými liniemi,“ napsal server listu Financial Times.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

