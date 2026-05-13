Senátorka Ludková: Linka důvěry volá o pomoc

Na Výkonném výboru Rady vlády pro duševní zdraví jsem požádala pana premiéra Babiše o pomoc s nalezením nového sídla pro Linku bezpečí.
Aktuálně je to Linka bezpečí, která volá SOS. V roce 2027 musí opustit prostor v PN Bohnice, kde sídlí od roku 1994.
Záměr PN Bohnice vybudovat zde oddělení paliativní péče je smysluplný a i prostory Linky bezpečí praskají ve švech. Počet telefonických intervencí neustále narůstá, objem podpory dětem a dospívajícím rovněž.
Bez Linky bezpečí se však systém podpory duševní pohody děti neobejde, dokonce si nelze připustit ani chvilkový výpadek. Dítě se musí dovolat “teď”, podruhé už tu sílu a odvahu mít nemusí.
A protože jsem byla pozvána na dnešní jednání Rady vlády pro duševní zdraví, kde se řešil Akční plán duševního zdraví do roku 2030 a ve kterém se zmiňuje právě i statistika Linky bezpečí, využila jsem této možnosti. Již před tím jsem s paní ředitelkou LB mluvila, píše na všechny strany a tentokrát volá o pomoc za Linku důvěry.
Je mi úplně jedno, kdo tuto hozenou rukavici zvedne. Jde o děti!
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku