Helebrant (ANO): Opozice? Když chybí argumenty, je lepší zůstat doma

14.05.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k neúčasti opozičních stran na projednávání otázky sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Foto: Tomáš Helebrant
Popisek: Tomáš Helebrant

Opozice oznámila, že nepřijde na schůzi Poslanecké sněmovny, kde se bude řešit sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

To je zatím jejich nejlepší rozhodnutí. Když chybí argumenty, je lepší zůstat doma a zbytečně nezdržovat ani neblokovat práci Sněmovny.

To, že ODS, STAN, TOP 09, Piráti a KDU-ČSL podporují sjezd sudeťáků v Brně, už stejně všichni víme.

Ph.Dr. Tomáš Helebrant, MBA

  • ANO 2011
  • poslanec
