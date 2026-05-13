Seďa (SOCDEM): Dopravní zatížení města je nutno řešit okamžitě

14.05.2026 10:02 | Profily PL
autor: PV

Dlouhodobým problémem města je jeho dopravní zatížení a to přesto, že jsme se konečně dočkali dálnice R55. Důvodem je scházející napojení městakých komunikací na R50 a R55. Plánovat nový strategický projekt odsouvá dopravní problémy o další roky.

Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa - Dopravní zatížení města je nutno řešit okamžitě

Plán zbudovat jihozápadní obchvat města Uherské Hradiště je jistě zajímavý a pro dlouhodobý rozvoj města potřebný. Nicméně z pohledu na nutné finance a dlouhodobou přípravu nelze čekat další desetiletí a je nutno dopravní zatížení města řešit okamžitě.

Pro rozvoj bývalého areálu nemocnice je třeba vybudovat přístupové komunikace s napojením na Průmyslovou ulici, která má ústit na 1/50. Bez této investice ve spolupráci se Zlínským krajem neodlehčíme Štěpnicím a nebude možno v areálu UH+ investovat. Problém s hlukovými limity je zástupným problémem, protože se dá řešit.

Jihozápadní obchvat je strategickou investicí, která jde na ruku investorům. A to zejména rozšiřující se výstavbě na Východě a v Mařaticích. Právě propustnost křižovatky ulic Solná, Větrná, Za Olšávkou a její vyústění na Malinovského třídu se jeví jako kritický bod celého jihozápadního obchvatu města. A zároveň pokud se uvažuje o přestavbě bývalého areálu ČSAD na bytovou čtvrť, pak bude nutno řešit další napojení a také hlukové limity a EIA, což si vyžádá roky schvalování. Nehledě na skutečnost, že tato strategická investiční akce není zahrnuta do priorit jak kraje, tak státu.

Druhým a stále odkládanou investicí je obchvat Jarošova a nové přemostění řeky Moravy, s napojením na dálnici I/55. Oprava mostu přes řeku Moravu ukázala nutnost nového přemostění, které sníží dopravní zatížení v centru města a může znamenat rozšíření města na pravou stranu řeky. Také o této investiční akci radniční koalice mlčí.

Obě výše zmíněné investiční akce, o kterých město uvažuje desítky let, nejsou prioritou současné radniční koalice. Přitom každý účastník silničního provozu v Uherském Hradišti každý den vidí dopravní kolaps, který si pravidelně vyžádá dopravní nehody. Dopravní investice totiž nejsou pouze o zlepšení plynulosti dopravy, což výrazně ovlivňuje kvalitu životního prostředí, ale jde i o bezpečnost chodců a řidičů.

Ing. Antonín Seďa

Předseda MO SOCDEM

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
