Seďa (SOCDEM): Dopravní zatížení města je nutno řešit okamžitě

Ing. Antonín Seďa - Dopravní zatížení města je nutno řešit okamžitě
Plán zbudovat jihozápadní obchvat města Uherské Hradiště je jistě zajímavý a pro dlouhodobý rozvoj města potřebný. Nicméně z pohledu na nutné finance a dlouhodobou přípravu nelze čekat další desetiletí a je nutno dopravní zatížení města řešit okamžitě.
Pro rozvoj bývalého areálu nemocnice je třeba vybudovat přístupové komunikace s napojením na Průmyslovou ulici, která má ústit na 1/50. Bez této investice ve spolupráci se Zlínským krajem neodlehčíme Štěpnicím a nebude možno v areálu UH+ investovat. Problém s hlukovými limity je zástupným problémem, protože se dá řešit.
Jihozápadní obchvat je strategickou investicí, která jde na ruku investorům. A to zejména rozšiřující se výstavbě na Východě a v Mařaticích. Právě propustnost křižovatky ulic Solná, Větrná, Za Olšávkou a její vyústění na Malinovského třídu se jeví jako kritický bod celého jihozápadního obchvatu města. A zároveň pokud se uvažuje o přestavbě bývalého areálu ČSAD na bytovou čtvrť, pak bude nutno řešit další napojení a také hlukové limity a EIA, což si vyžádá roky schvalování. Nehledě na skutečnost, že tato strategická investiční akce není zahrnuta do priorit jak kraje, tak státu.
Druhým a stále odkládanou investicí je obchvat Jarošova a nové přemostění řeky Moravy, s napojením na dálnici I/55. Oprava mostu přes řeku Moravu ukázala nutnost nového přemostění, které sníží dopravní zatížení v centru města a může znamenat rozšíření města na pravou stranu řeky. Také o této investiční akci radniční koalice mlčí.
Obě výše zmíněné investiční akce, o kterých město uvažuje desítky let, nejsou prioritou současné radniční koalice. Přitom každý účastník silničního provozu v Uherském Hradišti každý den vidí dopravní kolaps, který si pravidelně vyžádá dopravní nehody. Dopravní investice totiž nejsou pouze o zlepšení plynulosti dopravy, což výrazně ovlivňuje kvalitu životního prostředí, ale jde i o bezpečnost chodců a řidičů.
Ing. Antonín Seďa
Předseda MO SOCDEM
