Číňané mají navrch. Trumpa prý v Pekingu čeká procitnutí

Cameron Johnson, konzultant pro dodavatelské řetězce se sídlem v Šanghaji, který působí v Pekingu na schůzkách souvisejících se summitem, uvedl, že i podnikatelská komunita má nízká očekávání ohledně toho, co z akce vzejde.
Server katarské televize Al-Džazíra tvrdí, že jeho čínský protějšek Si Ťin-pching bude mít ve vzájemných jednáních navrch. Už kvůli válce v Íránu, kde má Trump problémy. Vzájemným vztahům nijak zvlášť nepomohla ani Trumpova celní politika. Současný nájemník Bílého domu v jednu chvíli na Čínu uvalil cla dokonce ve výši 145 procent. Peking reagoval vlastními cly a zastavil vývoz kovů vzácných zemin, které jsou nezbytnou součástí řady průmyslových odvětví, včetně automobilů a chytrých telefonů, a na které má Čína monopol.
„Obchodní vztahy se opravdu, ale opravdu zhoršily. Dovoz USA z Číny klesl o více než 25 procent a vývoz do Číny klesl o 25 procent nebo více. To jsou obrovská čísla za jeden rok,“ řekl Chad Bown z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii ve Washingtonu. Bown také upozornil, že jeden z odhadů říká, že americký vývoz do Číny v roce 2025 byl o téměř 60 procent vyšší. Šlo zhruba o 90 miliard dolarů.
Vedle toho, že dokázala získat výhodu z obchodních vztahů v jiných částech světa, vybudovala plynovod přes Střední Asii, čímž zajišťuje část svých energetických potřeb, a není zapletena do válek v Íránu ani jinde.
„Právě teď je pro Si Ťin-pchinga nejlepší čas na toto jednání, protože USA jsou zaneprázdněny válkami a v USA je Trumpova popularita nízká. Potřebuje vítězství – zejména s ohledem na blížící se volby do poloviny volebního období v USA v listopadu,“ řekl Wei Liang, profesor na Middlebury Institute of International Studies v Monterey.
Předpokládá se, že Trump bude chtít přimět Čínu, aby přiložila ruku k dílu při zprůchodnění Hormuzského průlivu, ale podle zpráv agentury Reuters Číňané tuto část jeho výzev pravděpodobně přeslechnou.
NOW: President Trump and President Xi visit Temple of Heaven after having "great" talks.— Fox News (@FoxNews) May 14, 2026
"China is beautiful." pic.twitter.com/xUEiLsm6Un
Server britského deníku The Guardian upozornil, že tuto neblahou situaci se Trump pokusí zvrátit jednáním o rozvoji umělé inteligence. Na jednání s sebou vzal např. i Elona Muska. Trumpa doprovázel jeho syn Eric a snacha Lara, stejně jako technologičtí lídři včetně Elona Muska z Tesly a Jensena Huanga ze společnosti Nvidia.
A tady bije na poplach Bernie Sanders, nezávislý americký senátor, který žádá, aby američtí a čínští vědci společně stanovili červené čáry, za které už umělou inteligenci nepustí.
„Na vrcholu studené války Reagan a Gorbačov našli způsob, jak vyjednat kontrolu jaderných zbraní. Existenciální riziko, které představuje umělá inteligence, si od Trumpa a Si Ťin-pchinga nevyžaduje nic menšího,“ nechal se slyšet Sanders.
Americký prezident má prý v plánu uzavření významných obchodů.
Během cesty prý bude oznámen prodej 500 letadel Boeing 737 Max, což bude jedna z největších objednávek v historii výrobce letadel, uvedla tisková agentura Bloomberg. Trump a Si Ťin-pching budou také diskutovat o vytvoření nové obchodní rady, která by koordinovala, co by Čína měla nakupovat od USA a naopak.
Trumpovu cestu pečlivě sledují i na Tchaj-wanu. Prezident USA se totiž nechal slyšet, že si se Si Ťin-pchingem promluví o prodeji amerických zbraní Tchaj-wanu, což je odchylka od historického trvání USA na tom, že nebudou s Pekingem konzultovat svou podporu určenou ostrovu.
„Jsme 9 500 mil (14 500 km) od Tchaj-wanu,“ řekl Trump novinářům na akci v Bílém domě v pondělí. „On je 67 mil (107 km). Je to trochu rozdíl.“
