Číňané mají navrch. Trumpa prý v Pekingu čeká procitnutí

14.05.2026 10:27 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Současný nájemník Bílého domu Donald Trump vyrazil do Číny. Tam prý může zjistit, že Číňané mají nad Američany navrch. „Obchodní vztahy se opravdu, ale opravdu zhoršily,“ varoval Chad Bown z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii ve Washingtonu. Čína si je prý vědoma svého štěstí a je jím ohromena. Trumpovu cestu pečlivě sledují i obyvatelé Tchaj-wanu.

Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu

„Jsme nejsilnějším národem na Zemi, co se týče armády. Čína je považována za druhou, kdo ví,“ řekl prezident USA před cestou do Číny. „Mám skvělý vztah s prezidentem Si a myslím, že to tak zůstane. Máme spoustu věcí k projednání.“ Prezidenta citoval server deníku The Washington Post. 

Cameron Johnson, konzultant pro dodavatelské řetězce se sídlem v Šanghaji, který působí v Pekingu na schůzkách souvisejících se summitem, uvedl, že i podnikatelská komunita má nízká očekávání ohledně toho, co z akce vzejde.

Server katarské televize Al-Džazíra tvrdí, že jeho čínský protějšek Si Ťin-pching bude mít ve vzájemných jednáních navrch. Už kvůli válce v Íránu, kde má Trump problémy. Vzájemným vztahům nijak zvlášť nepomohla ani Trumpova celní politika. Současný nájemník Bílého domu v jednu chvíli na Čínu uvalil cla dokonce ve výši 145 procent. Peking reagoval vlastními cly a zastavil vývoz kovů vzácných zemin, které jsou nezbytnou součástí řady průmyslových odvětví, včetně automobilů a chytrých telefonů, a na které má Čína monopol.

„Obchodní vztahy se opravdu, ale opravdu zhoršily. Dovoz USA z Číny klesl o více než 25 procent a vývoz do Číny klesl o 25 procent nebo více. To jsou obrovská čísla za jeden rok,“ řekl Chad Bown z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomii ve Washingtonu. Bown také upozornil, že jeden z odhadů říká, že americký vývoz do Číny v roce 2025 byl o téměř 60 procent vyšší. Šlo zhruba o 90 miliard dolarů.

Obchodní přebytek Číny dosáhl loni maxima téměř 1,2 bilionu dolarů, protože kompenzovala snížený obchod s USA zvýšením obchodu s jinými částmi světa, což ukazuje, že „se Čína odklonila od své závislosti na USA,“ říká Dexter Tiff Roberts, externí seniorní pracovník Global China Hub v Atlantické radě (Atlantic Council).

Vedle toho, že dokázala získat výhodu z obchodních vztahů v jiných částech světa, vybudovala plynovod přes Střední Asii, čímž zajišťuje část svých energetických potřeb, a není zapletena do válek v Íránu ani jinde.

„Právě teď je pro Si Ťin-pchinga nejlepší čas na toto jednání, protože USA jsou zaneprázdněny válkami a v USA je Trumpova popularita nízká. Potřebuje vítězství – zejména s ohledem na blížící se volby do poloviny volebního období v USA v listopadu,“ řekl Wei Liang, profesor na Middlebury Institute of International Studies v Monterey.

Předpokládá se, že Trump bude chtít přimět Čínu, aby přiložila ruku k dílu při zprůchodnění Hormuzského průlivu, ale podle zpráv agentury Reuters Číňané tuto část jeho výzev pravděpodobně přeslechnou.

 

 

„Velká část toho, čeho se USA nyní snaží dosáhnout, je napravit škody, které dříve způsobily. … Čína si je vědoma svého štěstí a je jím ohromena. Mohou sedět a nechat USA poškozovat její globální postavení,“ řekl Dexter Tiff Roberts z Atlantické rady televizi Al-Džazíra.

Server britského deníku The Guardian upozornil, že tuto neblahou situaci se Trump pokusí zvrátit jednáním o rozvoji umělé inteligence. Na jednání s sebou vzal např. i Elona Muska. Trumpa doprovázel jeho syn Eric a snacha Lara, stejně jako technologičtí lídři včetně Elona Muska z Tesly a Jensena Huanga ze společnosti Nvidia.

A tady bije na poplach Bernie Sanders, nezávislý americký senátor, který žádá, aby američtí a čínští vědci společně stanovili červené čáry, za které už umělou inteligenci nepustí.

„Na vrcholu studené války Reagan a Gorbačov našli způsob, jak vyjednat kontrolu jaderných zbraní. Existenciální riziko, které představuje umělá inteligence, si od Trumpa a Si Ťin-pchinga nevyžaduje nic menšího,“ nechal se slyšet Sanders.

Americký prezident má prý v plánu uzavření významných obchodů.

Během cesty prý bude oznámen prodej 500 letadel Boeing 737 Max, což bude jedna z největších objednávek v historii výrobce letadel, uvedla tisková agentura Bloomberg. Trump a Si Ťin-pching budou také diskutovat o vytvoření nové obchodní rady, která by koordinovala, co by Čína měla nakupovat od USA a naopak.

Trumpovu cestu pečlivě sledují i na Tchaj-wanu. Prezident USA se totiž nechal slyšet, že si se Si Ťin-pchingem promluví o prodeji amerických zbraní Tchaj-wanu, což je odchylka od historického trvání USA na tom, že nebudou s Pekingem konzultovat svou podporu určenou ostrovu.

„Jsme 9 500 mil (14 500 km) od Tchaj-wanu,“ řekl Trump novinářům na akci v Bílém domě v pondělí. „On je 67 mil (107 km). Je to trochu rozdíl.“

