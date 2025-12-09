Já vím, že vás to zajímá, ale... Macinka usadil novináře

Budoucí ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci po jmenování Andreje Babiše premiérem čelil desítkám dotazů novinářů na Filipa Turka, který nebyl na seznamu ministrů, doručeném dnes prezidentovi Petru Pavlovi.
„Já bych rád poblahopřál Andreji Babišovi k tomu, že se stal předsedou vlády, to je dobré pro Českou republiku. Co se týče Filipa Turka, tak opravdu tím důvodem, proč na seznamu není, je zdravotní indispozice. V pondělí ho čeká menší zákrok a jeho zdravotní stav mu nyní neumožňuje setkání s panem prezidentem, aby si vyjasnili ty věci a aby se vůbec mohl účastnit jmenování vlády,“ vysvětloval Macinka.
„Proto jsme se takto s koaličními partnery domluvili, abychom nezdržovali vznik nové vlády a až se Filip Turek dostane do lepšího zdravotního stavu, aby se mohl setkat s panem prezidentem, tak budeme pokračovat a do té doby, pokud budu jmenován, budu dočasně vést Ministerstvo životního prostředí,“ uvedl Macinka.
Toto jasné vysvětlení ale novinářům nestačilo a dotazovali se, jak dlouho bude Macinka dvojministrem nebo zda Motoristé mají jiné kandidáty na resort životního prostředí. „Ale já nechci být v čele dvou ministerstev žádnou dlouhou dobu, je tam stále místo pro Filipa Turka, až to dovolí jeho zdravotní stav a proběhnou konzultace s panem prezidentem. Jasněji bude po tom pondělku a jeho zákroku v nemocnici,“ uvedl s tím, že v případě pokračujícího odporu prezidenta Pavla nechystá kompetenční žalobu prostřednictvím premiéra Andreje Babiše. „Opakovaně říkám, že slovo kompetenční žaloba není v mém slovníku, já preferuji dialog a do politické praxe žádné žaloby nepatří.“
„Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, já mu to místo pouze budu hlídat. Ale nechceme zdržovat vznik vlády, je před námi hodně práce, a proto volíme tuto možnost, že na resortu životního prostředí budu zatím já,“ opakoval Macinka novinářům, kteří se točili na tématu Filipa Turka.
„Máme dost odborníků, ale na Ministerstvo životního prostředí je nominant pan Turek, to už opakuji poněkolikáté. Až mu to zdravotní stav umožní, tak absolvuje schůzku s panem prezidentem a uvidíme, jak se to bude celé dál vyvíjet. Nebudeme předbíhat a počkáme, až se uklidní zdravotní stav pana Turka. Já jsem nominantem na ministra zahraničí, a tak je to dané a jak to chceme,“ dodal Macinka k této věci a řeč se konečně stočila jiným směrem.
Krátce Macinka hovořil o prioritách nastupující vlády, jako je odmítnutí emisních povolenek, migračního paktu nebo vyřešení rozpočtu na rok 2026, kde budou Motoristé tlačit na snižování schodku rozpočtu a v neposlední řadě rychlá novela stavebního řízení.
Novináři následně přešli k jinému oblíbenému tématu, a to je řešení střetu zájmů premiéra Babiše s tím, že novinářům prý chybí detaily o tom, jak bude Agrofert do slepého trustu převeden. „To je téma, které umožňuje nastupující opozici ta jejich teatrální vystoupení v Poslanecké sněmovně. Já předpokládám, že tyto teatrální výstupy budou pokračovat celé 4 roky, ale my se můžeme těšit, že nová vláda brzy zasedne a zlepší život v Česku,“ řekl Macinka.
„Jinak mě nepřekvapuje, že vám ty detaily chybí, to je vaše novinářská zvědavost a částečně vaše práce, já tomu rozumím, ale mě ty detaily nechybí. Já považuji za důležité, že Andrej Babiš nastínil, jak vyřeší svůj vztah s Agrofertem, přišel s politickým řešením a teď je to na armádě právníků, aby tu věc doladili, a to není nic, čemu bychom se měli my politici věnovat. Mě ty detaily nezajímají, proto se na ně neptám, to je pro mě nepodstatné,“ dodal s ironickým úsměvem směrem k opakujícím se dotazům novinářů, kteří budou střet zájmů podle něj řešit ještě několik dalších let.
autor: Jakub Makarovič