Ministr Metnar: Je třeba si uvědomit, jak závažnou kriminalitou je sexuální zneužívání dětí

Dobrý den, dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Dovolte mi zareagovat na interpelaci paní poslankyně Michaely Moricové ve věci projednávaného návrhu nařízení, kterým stanoví pravidla pro předcházení pohlavního zneužívání dětí a boj proti němu, zkráceně označované jako nařízení CSA.
Na úvod bych rád připomenul, že předmětné nařízení je projednáváno již od roku 2022 a oproti původnímu návrhu komise doznalo zásadních změn. Nejvýznamnější z těchto změn spočívá v přesunu od stanovení povinnosti poskytovatelů provádět detekci materiálů, zobrazujících pohlavní zneužívání dětí v jejich on-line službách k umožnění detekce na základě dobrovolnosti. Na této dobrovolnosti byla založena dočasná právní úprava a projednávané nařízení CSA má v tomto směru poskytnout trvalý právní rámec. Přes uvedené změny nebyly uspokojivým způsobem odstraněny obavy České republiky, týkající se přiměřenosti navrhovaných opatření a jejich dopadů na soukromí uživatelů internetu a bezpečnost šifrované komunikace.
Z těchto důvodů nemohla Česká republika žádný z předložených kompromisních návrhů nařízení CSA v rámci rady podpořit. Návrh nařízení CSA je od konce předchozího roku projednáván v trialozích s evropským parlamentem.
Mgr. Lubomír Metnar
Vzhledem k potřebě stanovit jasné mantinely pozice České republiky pro další jednání o návrhu přijal Výbor pro Evropskou unii na vládní úrovni dne 23. února letošního roku, usnesení číslo 4, a v něm vláda odmítla jakékoliv nepřiměřené zásahy do soukromí legitimních uživatelů on-line služeb v kontextu projednávání návrhů nařízení CSA a jakékoliv systematické narušování principu kybernetické bezpečnosti včetně narušování bezpečnosti šifrování. Zároveň vláda podpořila dlouhodobou potřebu zlepšit ochranu dětí před jakýmkoliv druhem kriminality včetně pohlavního zneužívání on-line jako mimořádně důležitý chráněný zájem. Vláda též podpořila dobrovolné oznamování výskytu materiálů s obsahem pohlavního zneužívání dětí bez stanovení povinné detekce těchto materiálů. V souladu s uvedenými principy jsem připraven odmítnout jakoukoliv podobu předmětného návrhu nařízení, která by přinesla nepřiměřené narušování soukromí uživatelů internetu a systematické narušování principu kybernetické bezpečnosti včetně narušování bezpečnosti šifrované komunikace.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Zároveň je ale dobře si uvědomit, o jak závažnou formu kriminality se v případě sexuálního zneužívání dětí jedná. Poznatky policie jsou takové, že většina pachatelů páchajících tuto trestnou činnost on-line se později uchýlí k páchání této trestné činnosti fyzicky vůči nezletilé osobě, často ve svém blízkém okolí. Je třeba posuzovat tuto kriminalitu celostním způsobem. Nezletilí vystavení sexuálnímu zneužívání jsou často poškození po zbytek svého života. To znamená, že v jejich případě společnost nedokázala ochránit jejich základní práva a navíc pak společnost musí vynaložit prostředky na zvláštní péči o zdraví těchto lidí.
Jsem připraven aktivně se podílet na včasném nalezení dlouhodobého právního řešení pro boj proti pohlavnímu zneužívání dětí na úrovni EU, jež zajistí správnou rovnováhu mezi vysokou ochranou dětí a právem legitimních uživatelů on-line služeb na soukromí. Toto řešení musí zároveň umožnit účinné potírání této velmi závažné kriminality.
Na závěr bych rád připomenul, že dobrovolná detekce představuje významný nástroj z hlediska práce policie v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí. Tento nástroj byl základním principem v boji proti pohlavnímu zneužívání dětí v prozatímním nařízení, jehož platnost nebyla prodloužena, a tak od 4. dubna letošního roku máme právní mezeru v ochraně dětí před touto závažnou trestnou činností. Jsem také překvapen, že se kolegové z Pirátské strany vymezují vůči těm dobrovolným detekcím, jestliže před dvěma lety byli ochotni tento princip podpořit při prodlužování prozatímního nařízení.
To by bylo asi na úvod za mě, kolegyně, kolegové, všechno a jsem připraven na případné další dotazy v této věci.
Děkuji za pozornost.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku