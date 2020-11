Ministr Petříček: Země EU by si měly navzájem uznávat PCR testy

reklama

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček v pátek 13. listopadu 2020 navštívil Portugalsko, kde jednal jak s premiérem Antóniem Costou, tak ministrem zahraničí Augustem Santosem Silvou. Hlavním tématem cesty byla podpora vzájemného obchodu, který se kvůli pandemii propadl o 20 %, a koordinace boje proti koronavirové pandemii, a to včetně problematiky vzájemného uznávání PCR testů či možnosti zlevnit a zrychlit testování pomocí testů antigenních. Šéf české diplomacie také převzal prototyp plicního ventilátoru SYSVent. Česko jich dostane darem od portugalské firmy celkem devět.

Jedna z portugalských firem darovala Česku prototyp plicního ventilátoru, který by měl certifikaci získat koncem listopadu. Ventilátor dokáže modifikovat svůj chod podle toho, zda je pacient vzhůru, nebo v umělém spánku. Dokáže se také přizpůsobit změně dechu, když se pacient probouzí. „Ovládat se dá také mimo místnost, pokud je to z bezpečnostního hlediska vhodné. Česko zasáhla druhá vlna pandemie velmi tvrdě a firma má svou pobočku v Plzni, proto se rozhodli pro tento symbolický dar. Každá pomoc je v Česku určitě vítána. Ventilátor může samozřejmě sloužit i při standardních operacích, nejen u pacientů s COVIDem,“ popsal dar pro ČR Petříček.

Kolem aktuální situace během pandemie se točila i jednání s premiérem i ministrem zahraničí. Z praktických dopadů koronaviru řešili ministři zahraničí např. povinné testování. „Chtěl jsem zdůraznit, že země EU by si měly navzájem uznávat PCR testy v tom smyslu, že které testy uzná daný stát doma, měly by uznat i ostatní. A vzhledem k nákladům na cestování, a to i třeba při návštěvách rodiny, se musíme vážně bavit i o možnosti ulevit při cestování uznáváním antigenních testů. Ty jsou výrazně levnější a já bych byl pro. Můj protějšek je stejného názoru,“ okomentoval jednání Petříček. „Poděkoval jsem také za celoevropskou solidaritu s Českem,“ dodal.

Dalšími tématy jednání byl také odchod Velké Británie z EU, energetika nebo portugalské unijní předsednictví, které začíná v lednu 2021. To by se mělo soustředit na sociální témata či Západní Balkán, který by měl být prioritou také pro české předsednictví v druhé polovině r. 2022.

Ministra zahraničí zároveň na cestě doprovodil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Společně pak odstartovali česko-portugalské podnikatelské fórum. Zástupci firem se na něj připojili online. „Pandemie koronaviru naše podnikatele citelně zasáhla. Bez možnosti mimo jiné pravidelně osobně cestovat přichází Česko jen při obchodování s Portugalskem o 20 % standardního příjmu. Chtěl jsem touto cestou podnikatele podpořit, protože vzájemný obchod v posledních letech přesáhl miliardu eur a rostl,“ řekl Petříček.

Největší potenciál má do budoucna spolupráce v oblasti zdravotnictví, nanotechnologií, bezpečnosti nebo dopravě. České firmy se budou moci ucházet o investice ve výši 43 miliard eur, se kterými počítá portugalský Národní investiční plán. „Česko a Portugalsko navíc slaví letos sto let diplomatických vztahů. My jsme chtěli už na jaře otevřít konzulát na Madeiře, která je mezi Čechy čím dál tím více turisticky oblíbená. Pandemie nám sice zkřížila plány, ale nakonec se to zhruba před měsícem podařilo. Je to další krok ke zkvalitnění našich konzulárních služeb pro občany na území Portugalska,“ dodal ministr zahraničí.

