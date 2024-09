Ministr Rakušan: ANO uspělo se svým nesmyslným, ale chytlavým „referendem o vládě“

Obhájili jsme před voliči naši práci v regionech. Moc děkuju všem voličům, kteří Starosty v krajských a senátních volbách podpořili, díky nim jsme získali víc krajských mandátů než v minulých volbách a máme šanci se dál podílet na rozvoji našich krajů a naší země.

Celkově ale s výsledkem krajských voleb spokojení být nemůžeme. ANO uspělo se svým nesmyslným, ale chytlavým „referendem o vládě“. Spousta hlasů liberálních voličů propadla. Posílili hlasatelé jednoduchých řešení. Pro nás to před příštími sněmovními volbami znamená jediné. Zabrat a v posledním roce vládnutí splnit maximum toho, co od nás lidi očekávají. My jsme na to připraveni.,

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



