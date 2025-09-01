Ministr Rakušan: Další krok - zavedení korespondenční volby i pro lidi v Česku

Kdo se bojí voličů? aneb Zamyšlení nejen o korespondenční volbě
Před týdnem vypršela lhůta, kdy se krajané pobývající v zahraničí mohli historicky poprvé zaregistrovat ke korespondenční volbě. Nakonec jich to udělalo něco kolem 27 tisíc. Zaregistroval jsem hlasy, že je to málo, že je to fiasko a jestli to vůbec stálo za to…
Stálo. Já osobně jsem rád za každého, komu jsme tímhle krokem usnadnili naplnění jeho základního občanského práva. Splnili jsem co jsme slíbili, přestože nás to stálo mnoho desítek hodin drahocenného času. Celkový počet zaregistrovaných voličů je navíc objektivně dobrý výsledek. Pro srovnání, v prvních korespondenční volbách na Slovensku, kde tento institut funguje už 20 let, se zapsalo pouze 3500 voličů, dnes počty registrovaných voličů dosahují zhruba 50 tisíc. I u nás účast poroste s tím, jak si lidé korespondenční volbu vyzkoušejí a jak se osvědčí.
A nepochybně by pomohlo i to, kdyby současná opozice přestala korespondenční volbu neférové zpochybňovat, zvlášť když její zavedení měli sami dřív v programu a vykašlali se na to. Ti, kdo projednání korespondenční volby obstruovali mnohahodinovými projevy, teď pokrytecky vábí voliče ze zahraničí. Že jim původně právo volit bez nutnosti cestovat stovky kilometrů chtěli upřít, taktně zamlčují.
Během těch zmíněných mnoha hodin diskuse o korespondenční volbě zaznívaly ve sněmovně – kromě mnoha úplně nesouvisejících nesmyslů – také velmi kuriózní argumenty a věty. Jeden opoziční zákonodárce varoval, že v korespondenčně by mohlo volit „třeba až dvě stě tisíc voličů!“ Jako by vyšší volební účast byla nějaká živelní pohroma, a ne něco, o co má každý politik, který to s demokracií myslí vážně, všemi způsoby usilovat. Z jakého důvodu bychom se měli zvýšení volební účasti obávat? Já naopak doufám, že to jednou těch dvě stě tisíc voličů bude, a klidně i víc. Hlas lidí, které práce, studium nebo třeba životní partner/ka zavedli do ciziny, má být ve volbách slyšet – už jen proto, že v zájmu naší země je, aby se tihle lidé se svými zkušenostmi a know-how chtěli domů vrátit.
A ještě jedna věc. Na setkáních s lidmi i v komentářích na sociálních sítích jsem občas slyšel, že korespondenční volba je zvýhodňování těch, kdo žijí v cizině, oproti lidem v Česku. Ten argument je sice lichý, protože my všichni v Česku to máme do volební místnosti zpravidla pár minut. I tak si ale myslím, že dalším krokem má být zavedení korespondenční volby i pro lidi v Česku. A pokud bychom našli dostatečně bezpečné technické řešení, nebráním se ani diskusi o volbě elektronické. Měli bychom se prostě seriózně zabývat čímkoliv, co zvýší účast lidí na volbách a tedy zlepší kvalitu naší demokracie. Chce to jen dost odvahy a neohlížet se pořád do minulosti.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
