Ministr Rakušan: Dostupnost tlumičů pro krátké zbraně je bezpečnostní riziko

Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo. Ano, určitě mám zájem vystoupit.

Ten návrh byl v projednávání odsouvaný, několikrát přerušovaný, tak mi, prosím, dovolte ne nějak dlouze shrnout základní věci, které se tímto návrhem zákona mají měnit. Zrekapituluji, že se jedná o změnový zákon, ten už navazuje na ten, který jsme schválili, a ten má nabýt účinnosti 1. ledna 2026 - zákon o zbraních, střelivu a zákon o munici. Teprve po přijetí tohoto změnového zákona bude nová právní úprava nakládání se zbraněmi, střelivem a municí v civilní sféře kompletní a její aplikace účinná.

Primárně návrh zákona sjednocuje užívanou terminologii a navazující instituty, v některých částech ale také reaguje na nedostatky současné právní úpravy zajištěné v praxi a odstraňuje je. Řada navrhovaných změn povede ke snížení administrativní zátěže, a to jak na straně podnikatelů v oboru zbraní a střeliva, nepodnikatelské veřejnosti, tak na straně orgánů státní správy, zejména pak Policie České republiky. Tím se uvolní kapacity a vytvoří se lepší podmínky pro výkon kontrolní činnosti podle nového zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici. Další navrhované změny potom směřují k prohloubení elektronizace veškerých procesů.

K pozměňovacím návrhům uplatněným ve druhém čtení se vyjádřím podrobněji v rozpravě. Chtěl bych se nicméně zaměřit na ty pozměňovací návrhy, které jsou výsledkem vyhodnocování vyšetřování a zásahů v klánovickém lese a na Filozofické fakultě...

Prvním z těchto pozměňovacích návrhů je zavedení povinnosti lékařů lustrovat nebezpečné pacienty v Centrálním registru zbraní. Ačkoliv je ve schváleném znění nového zákona o zbraních zakotveno oprávnění ošetřujícího lékaře ověřit v Centrálním registru zbraní, zda je jeho pacient držitelem oprávnění k nakládání se zbraní, nyní navrhujeme jednoznačnou povinnost lékaře ověřit některým ze způsobů, zda pacient, který trpí takovou nemocí, vadou nebo stavem, které by vylučovaly jeho způsobilost nakládat se zbraněmi či municí, je oprávněn držet zbraň nebo munici.

Základním způsobem ověření držitele zbrojního průkazu bude od roku 2026 ztotožnění pacienta prostřednictvím ordinačního systému napojeného na Kmenový registr pacientů, který bude propojen s Centrálním registrem zbraní. Pokud by však lékař s takovým informačním systémem nepracoval, bude povinen toto ověření provést prostřednictvím aplikace Centrálního registru zbraní nebo přímým dotazem u policie.

Druhým z pozměňovacích návrhů, který přímo reaguje na vyšetřování tragédie v klánovickém lese, je zlepšení způsobu evidence střeliva u podnikatelů a její povinné vedení v Centrálním registru zbraní. Navrhuje se zachovat stávající podobu evidence střeliva u podnikatelů v oboru zbraní a střeliva v Centrálním registru zbraní do konce roku 2027 a od 1. ledna 2028 zavést moderní způsob evidence s využitím globálního identifikačního systému GS1, to je s využitím standardních identifikačních čísel GTIN, laicky řečeno čárových nebo QR kódů. Jde o využití systému již dnes standardně existujícího v obchodní praxi. Nově by tak měla mít policie k dispozici nejen údaje o ráži a počtu kusů převáděného střeliva, ale i o tom, po jakých jednotkách balení je střelivo prodáváno, kdo je výrobcem daného střeliva a o jaké se jedná konkrétní výrobní provedení.

Třetím z pozměňovacích návrhů, o kterém se vede velká společenská diskuse a vede se o něm i velká politická diskuse, je návrh na zákaz pořizování tlumičů hluku na krátké zbraně a omezení pořizování na zbraně dlouhé. Já bych chtěl říci jednu důležitou věc. Tady nejde o žádnou zvůli, promiňte mi to slovo, které nepatří do Poslanecké sněmovny, nejde o žádnou samoúčelnou buzeraci. Vyhodnocení zásahu vražd v klánovickém lese i na Filozofické fakultě prokázalo - a je to koneckonců i závěr vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k této tragédii, že dostupnost tlumičů pro krátké zbraně je bezpečnostní riziko v případě útoku ozbrojeného střelce. Je to riziko jak pro lidi, občany, potenciální oběti, tak pro zasahující policisty a dle odborného názoru Policie České republiky i pro postup při vyšetřování takové tragédie. Je jednoznačně prokázané, že vrah použil tlumič při střelbě v klánovickém lese a že to zásadním způsobem zkomplikovalo a prodloužilo vyšetřování a pátrání po tomto pachateli. Stejně tak střelba v samotné univerzitní budově vedla k tomu, že zásah policistů byl jednoznačně komplikovanější a časově náročnější.

Krátké zbraně v drtivé většině případů slouží pro obranu, pro osobní ochranu jejich držitele. A pro případ osobní ochrany a obrany opravdu není nutné ani důležité ani vhodné používat tlumič hluku. Zbraň s namontovaným tlumičem není možné nosit skrytě a mít ji tak připravenou pro případ, kdy by se držitel zbraně byl nucen bránit například nějakému jinému ozbrojenému útočníkovi. Nejde skutečně o žádný neodůvodněný zásah do možnosti držet zbraně. Je to opatření, které nikoho zásadně nepoškodí a může pomoci zvýšit bezpečnost a pocit bezpečí občanů v naší zemi.

Proto vás všechny prosím, abyste skutečně zvážili podporu tohoto návrhu. Vycházím třeba i z jednoznačné prosby, kterou i vám osobně přednášeli zástupci pozůstalých po obětech střelby na Filozofické fakultě.

Děkuji za pozornost, děkuji za věcnou diskusi a děkuji případně i za podporu těchto racionálních návrhů vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v naší zemi.