Ministr Rakušan: Každý ústupek znamená, že si Rusko do sféry svého vlivu vezme víc

Bezpečnostní konferenci na Pražském hradě jsem otevřel prosbou ke každému z nás. Buďme už z Ruska poučení. Každý ústupek z naší strany znamená, že si Rusko do sféry svého vlivu vezme víc a víc. Čelíme komplexním hrozbám hybridní války. V té nepanuje rozdíl mezi vnitřní a vnější bezpečností. Je jen jedna bezpečnost a musíme na ní spolupracovat intenzivněji než dosud. A co je podle mě nejdůležitější, musíme sdílet odpovědnost. Nejen my jako Česko s ostatními státy, ale i každý z nás napříč společností. Připravenost jednotlivce na hrozby nám pomůže ustát kritické situace všeho druhu, ulehčit složkám záchranného systému a přispět k vlastní bezpečnosti i k bezpečnosti ostatních. Moje čerstvá finská zkušenost je koncept 72 hodin, kdy každý občan ví, co má v prvních hodinách a dnech kritické situace dělat. Nic nebrání tomu, abychom to jako Česko uměli taky.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky