Ministr Rakušan: Nevydávejme zavedení korespondenční volby za nějaký revoluční akt

Vážené poslankyně, vážení poslanci, kolegyně, kolegové,

mnoho z těch informací, faktů, které jsem tady chtěl sdělit, už řekli moji předřečníci, nebudu všechno určitě opakovat. Jenom je potřeba se na korespondenční volbu opravdu dívat bez nějaké přespřílišné emoce.

My vstupujeme do doby, kdy se snažíme modernizovat volební systém v České republice. Ministerstvo vnitra jenom v tomto volebním období předložilo x zákonů k technické správě voleb, některé z nich našly i podporu opozice. Já za to každopádně děkuji. A jsou to věci, které prostě zjednodušují, vylepšují, zpřesňují volební systém v České republice.

Dokázali jsme se dohodnout společně na tom, že je rozumné, abychom volby zafixovali na ten první říjnový týden. Mluvím teď o krajských volbách, parlamentních volbách, senátních volbách tak, aby se neposouvali k letním měsícům. Shodli jsme se na mnoha dalších věcech, které tento zákon obsahoval, na zafixování senátních obvodů na dobu dvanácti let. Jsou to všechno technicistní úpravy, které se týkají způsobu, kterým v České republice volíme tak, aby byl komfortní pro občany, aby zaručil všem občanům, kteří mají volební právo, všem českým občanům, stejný přístup k vykonání volebního práva.

Stejně tak se budeme zabývat v brzké budoucnosti zpřesněním některých věcí ve volbě prezidenta republiky. Byli jsme svědky toho, byly zde různé interpretace, kolika kandidátům může jeden zákonodárce dát podpis, jestli je to zákonodárce pouze s platným mandátem, od kdy se ten jeho hlas počítá. Budeme elektronizovat procesy. Vytváříme snadnější dostupnost voličských průkazů pro naše občany tak, aby se pro voličský průkaz nemuseli vracet na svůj obecní úřad a mohli si ho vyzvednout kdekoliv po republice. To všechno jsou věci, kterými modernizujeme a vlastně zpříjemňujeme náš volební systém pro naše občany.

A já nechci dělat rozdíl mezi občany České republiky - mají naše občanství, kteří žijí v České republice a my pro ně děláme maximum i vašimi hlasy a nechci dělat rozdíl mezi občany, kteří v té době žijí v zahraničí, pracují tam nebo tam studují mladí studenti na programu Erasmus, jeden z nejúspěšnějších projektů Evropské unie vůbec. A my samozřejmě chceme, aby tito lidé si nadále zachovávali pozitivní vazbu k České republice. My chceme, aby tito lidé se hlásili k České republice, aby k ní měli přímé spojení, aby měli v budoucnosti, především mladí vzdělaní lidé, ambici se do České republiky vrátit a hodnoty pro ni vytvářet tady u nás v České republice. To, co se naučili a viděli a vystudovali v cizině, aby uplatňovali tady u nás doma. A my přece i ve vlastním zájmu v tom, že chceme mít vztah s lidmi, kteří žijí v zahraničí, přesto mají české občanství, jsou Čechy žijícími v zahraničí, aby měli rovnou možnost přístupu k volebnímu právu.

Nebudu tady opakovat, že volba na zastupitelském úřadu mnohokrát opravdu znamená v určitých lokalitách tisíce kilometrové cesty na zastupitelský úřad a zase zpátky. Nebudu se bavit ani o tom, že korespondenční volba přece není žádným revolučním instrumentem. Já bych chápal, kdybychom zde diskutovali o elektronizaci voleb, elektronickém hlasování tak, jak mají v Estonsku, že by to budilo silné emoce, vášně, že by to znamenalo noční obstrukce jednání Poslanecké sněmovny. Rozuměl bych tomu, protože to je revoluční změna. To je revoluce, to je zcela jiný styl volby. Bavili bychom se o bezpečnostních parametrech a podobně. V případě korespondenční volby se pouze posouváme z těch tří států, které ještě korespondenční volbu v Evropské unii nemají, k té absolutní většině, která to považuje za běžný instrument uplatnění svého osobního volebního práva.

Pokud se podíváme na německé volby - tradiční demokracie, kde nikdo jejich výsledky nezpochybňoval, tak jenom v těch minulých spolkových německých volbách volilo okolo 30 % Němců korespondenčně. Protože Němci šli tradičně dál, korespondenční volba v Německu je možná i pro občany žijící v Německu. Byla doba, kdy ještě dozníval covid a bylo to velmi komfortní především třeba pro starší populaci, aby nemusela navštěvovat volební místnosti, nevystavovala se rizikovému chování a mohla tu volbu uskutečnit z klidu svého domova korespondenčním způsobem. Žádný problém v těch zemích s korespondenčním volbou není.

V těch zemích, v mnoha z nich, prošla korespondenční volba testem ústavnosti. A já stejně tak věřím, že ten návrh, který předkládáme, bude schopen obhájit svoji ústavnost i v rámci České republiky. Není o tom žádná pochybnost. Je to poměrně konzervativní model, který má mnoho pojistek pro zabezpečení volby jako takové. Ale je mnoho pojistek toho, že skutečně nerozšiřujeme ten počet a je nám to z určitých stran i vytýkáno, ve veřejné diskusi slyšíme právě i názory, že ten náš návrh je málo ambiciózní.

My chceme návrh, který otvírá ten volební systém novému trendu, který u nás není zaveden, zároveň ale drží všechny danosti toho, jak se v České republice volí, a to i ze zahraničí. Náš systém korespondenční volby je napasován na to, že čeští občané na rozdíl od Slováků už teď mají možnost volit na zastupitelských úřadech. Proto ty zastupitelské úřady zůstávají i v tomto systému korespondenční volby tou hlavní institucí, o kterou my opíráme i zápis do voličských seznamů a podobně.

To znamená nedopouštíme se nějaké revoluce, že každý turista, který přijede z České republiky a je pár dnů v cizině, si bude moci dovolit odvolit korespondenčně. A znovu říkám, z určitých pozic v rámci společenské debaty je nám toto vytýkáno jako malá ambicióznost. My ovšem jdeme cestou jistoty, cestou toho, že ten volič skutečně bude zapsaný ve voličském seznamu, ten volič bude mít jasně identifikované bydliště v cizině a je to člověk, který tam tedy buď pracuje, žije delší dobu, studuje a má jasnou vazbu k nějakému místu v cizině, kam mu ta daná písemnost včetně toho identifikačního lístku, oficiální listiny s jasným číslováním, bude doručena.

Já jsem jenom chtěl požádat vlastně v tom svém úvodním slově, abychom nevydávali zavedení korespondenční volby - znovu říkám, jsme jednou z posledních zemí Evropské unie, která korespondenční volbu nemá - za nějaký revoluční akt. My jsme se v našem koaličním programovém prohlášení shodli, někteří z nás si dovedli představit ambicióznější model, ale my jsme se prostě shodli na tom, že to bude korespondenční volba pro lidi žijící v zahraničí, studující, pracující, kteří tam mají jasně identifikované bydliště a mají české občanství. Tohle my tady prosazujeme.

Není to převrat, není to revoluce ve volebním systému v České republice, jak mnohokrát slyšíme i od opozice ve veřejné debatě, není to jeho změna, není to jeho převrácení na hlavu, je to evoluce. Je to jeden z těch kroků, které náš volební systém posouvají dál, modernizují ho a vyrovnávají českým občanům právo v dostupnosti volby a v dostupnosti možnosti ovlivňovat dění v České republice, na což ti lidé mají legitimní právo. A já v tom vidím i tu symbolickou rovinu, že my se nedíváme do nějaké sebezahleděnosti tady v České republice na naše krajany žijící v zahraničí jako na někoho, kdo jenom kvůli tomu, že momentálně nepobývá na území České republiky, má mít omezenější občanská práva než ti z nás, kteří v České republice v současné době žijí, pracují, studují.

Myslím si, že je to osvícený přístup pro to, abychom u těchto lidí budovali pozitivní vztah k České republice, vytvářeli jejich motivaci, aby hodnoty vytvářeli v naší zemi a zahraniční zkušenost mladých lidí, kteří vyjedou na studijní pobyty, je něco, co Česká republika obrovsky potřebuje, ten pohled zvenčí, nasátí zkušeností a navrácení těchto lidí do České republiky, do státu, který se k nim staví otevřeně a má k nim nějaký vztah, rozšiřuje jim i jejich práva.

Moc bych požádal, aby ta diskuse, byť určitě bude dlouhá, byť určitě bude emotivní, se držela faktů. A fakta jsou taková - není to revoluce volebního systému, je to evoluce a zdravý vývoj. Děkuji.

