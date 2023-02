Ministr Rakušan: Pouze pokud policie označí nějaký konkrétní obsah za teroristický

reklama

Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně, vážené senátorky, vážení senátoři, dovolte mi představit návrh zákona o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online spolu s právní úpravou EU, kterou tento návrh provádí. Zaplaťpánbůh se v ČR na serverech provozovaných v ČR teroristický obsah vyskytuje skutečně relativně vzácně. A zaplaťpánbůh, aniž bych chtěl cokoli zakřiknout, i samotný teroristický akt na území ČR až na případ seniora dávajícího stromy na koleje, se příliš nevyskytuje. Nicméně my vidíme bohužel zcela odlišnou realitu v jiných zemích EU. Proto, a to zdůrazňuji, EU jako taková přichází ve všech členských státech s nařízením jednotného postupu proti šíření teroristického obsahu online. A to je to, čemu se dnes věnujeme.

Já jsem toto zdůrazňoval úplně stejně i v PS PČR. My se nebavíme o žádném zákonu o červeném tlačítku, my se nebavíme o žádném plánu kohokoli v boji proti dezinformacím apod. Toto je zcela odlišná materie. Je to evropský materiál, který jsme měli, pokud se správně dívám, implementovat už do konce června loňského roku, nicméně vlivem událostí v Evropě, vlivem agendy, která byla spojena především s ukrajinskou krizí, s energetickou krizí to dobrá polovina států EU nestihla včetně ČR.

Zároveň chci už dopředu říci, že tento zákon prošel i při jednání s opozicí bez pozměňovacích návrhů v PS a i opozice v PS, která je početně zastoupena, pochopila, že se jedná o návrh, který míří skutečně, výhradně a pouze k teroristickému obsahu jako takovému.

Co je podstatou návrhu? Podstatou je, že pokud, a tady zdůrazňuji, policie, policie označí nějaký konkrétní obsah za teroristický, má hostingová služba povinnost jej stáhnout, a to obvykle do jedné hodiny. Někdy bude tato lhůta ovšem delší, záleží na konkrétní situaci.

Jedno vysvětlení, které řeknu už v tento moment. Toto není nástroj na vypínání webů. Na základě této schválené normy nemůže být vypnutý žádný web, ale pouze odstraněn konkrétní závadový obsah na nějakém webu jako takovém, což je samozřejmě diametrální rozdíl. Nelze blokovat web jako takový a nelze samozřejmě podle tohoto instrumentu nařídit ani žádné preventivní blokování. Proč já to říkám dopředu? Protože tato zákonná norma na sebe vztahuje diskusi, která není přiléhavá. Ona na sebe vztahuje diskusi, kterou možná někdy povedeme, ale rozhodně se netýká této zákonné normy. Není to žádný zákon na blokování webů, není to žádný zákon, který vede k nějakému preventivnímu postupu. Je to zákon, který má reagovat na rozhodnutí policie, to znamená orgánu, který chrání naši bezpečnost, o tom, že tady hrozí nějaký teroristický akt, který je propagován online způsobem. Policie, v našem případě konkrétně Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě bude teroristický obsah vyhledávat a vydávat příkazy k odstranění poskytovatelům hostingových služeb u nás i v zahraničí. Ministerstvo vnitra přezkoumává, zda cizí příkazy k odstranění, které byly adresovány českým hostingovým službám, nejdou nad rámec nařízení a Listiny základních práv EU. Konečně Český telekomunikační úřad dohlíží nad tím, jak české platformy reagují na výskyt teroristického obsahu a případně bude ukládat pokuty za přestupky.

Teroristický obsah se jednoznačně definuje na úrovni EU. Zdůrazňuji, my tady nedefinujeme teroristický obsah jako takový, nevymýšlíme si k této implementaci nic přidaného, nijak ji nevylepšujeme, nijak ji neposouváme, nijak ji nerozšiřujeme, pouze ji adaptujeme na český právní řád a dáváme zodpovědnost jednotlivým institucím v rámci našeho uspořádání v ČR.

Já si myslím, že to je základ toho, co jsem tu řekl. A možná ještě pár příkladů. Samozřejmě jsem zaregistroval diskusi o tom, že není jasně definován teroristický obsah. On je definován. Možná v debatě zareaguji, pokud bude, i jakým způsobem. A jak je teroristický obsah vymezen a jak ho samozřejmě i my budeme chápat v ČR, aniž bychom cokoli rozšiřovalo, protože vymezení je jasně dáno na evropské úrovni a my nemáme žádnou ambici do toho vstupovat.

Zároveň bych chtěl zdůraznit, že v této chvíli implementaci jako takovou potřebujeme. Už jen kvůli tomu, abychom plnili lhůty. A zároveň bych chtěl říci, že země, které mají zkušenosti s terorismem, zároveň jednoznačně umí doložit příklady, například videa z džihádistických poprav, která se šířila na internetu, tak se samozřejmě hledal instrument, jak zabránit šíření teroristického obsahu. A toto je teroristický obsah. Ničeho jiného se tato norma netýká.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr Rakušan: ČR nebude moci bez podstatné úpravy návrh pro EURO 7 podpořit Kubisková (Přísaha): Rakušan vyhrožuje nezávislém médiu Mašek (ANO): Máme uprchlickou krizi, Rakušan ji neřeší, řeší Babiše Proč rovnou nepošleme prachy do USA? To bude levnější. Petr Macinka seknul Černochovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama