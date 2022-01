Ministr Rakušan: Právní předpisy obcí a krajů jsou nově na internetu

reklama

Kde a jaká platí aktuální pravidla pro místní poplatky nebo veřejný pořádek včetně např. nočního klidu? Všechny nově přijaté obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů najdete od ledna na internetové adrese https://sbirkapp.gov.cz/. Informační systém Ministerstva vnitra umožňuje hledat právní předpisy dle obcí a témat i zaslat upozornění hned, jakmile vybraná obec vyhlásí nový právní předpis.

Za prvních 14 dní vložily obce do sbírky 1136 vyhlášek a nařízení. První vyhlášku vložila obec Polště z Jihočeského kraje. „Jednoduchý přístup k oficiálnímu znění předpisů obcí online tu chyběl. Elektronická sbírka s obecně závaznými vyhláškami je dobrý příklad toho, jak by digitalizace veřejné správy měla vypadat,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Elektronická sbírka napravuje skutečnost, že veřejnost nebyla dostatečně informována, jaké vyhlášky a nařízení obce vydávají. Dochází tak k posílení právní jistoty občanů, kteří v elektronické sbírce navíc najdou další předpisy, které nejsou vyhlašovány ve sbírce zákonů. Jde např. o předpisy vydávané v oblasti veterinární a rostlinolékařské péče, hygieny a ochrany některých chráněných území.

Obce, kraje a některé správní úřady musí do systému vkládat nově přijaté právní předpisy v jejich působnosti plus zákonem stanovené právní akty relevantní pro výkon veřejné správy. To poslední platí např. i pro Ústavní soud. Do tří let však územní samosprávy musí do sbírky vložit i všechny právní předpisy územních samospráv přijaté v předchozích letech. Pokud by je do konce roku 2025 do sbírky nevložily, pozbyly by tyto právní předpisy platnost. To zajistí, že všechny právní předpisy obcí a krajů budou v závazné podobě na jednom místě.

Čísla za první dva týdny:

První vyhlášku do sbírky dala obec Polště z okresu Jindřichův Hradec 1. ledna 2022 v 17:07 hod.

K 14. lednu obsahovala sbírka 1136 právních předpisů, z toho 946 vyhlášek a 190 nařízení.

Obcí s nejvyšším počtem vkladů je Jesenice (Praha-západ), která do sbírky vložila 29 vyhlášek.

Rekordmanem mezi kraji je Kraj Vysočina se 101 vloženými právními předpisy. Z toho 83 jich vložil za jediný den ve středu 12. ledna 2022.

Dosud nejstarším vloženým předpisem je vyhláška města Napajedla o zřízení městské policie vydaná 31. března 1992.

