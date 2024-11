Ministr Rakušan: Samozřejmě vím, že situace u policie není ideální

Aktuálně z Vnitra. Samozřejmě vím, že situace u policie není ideální. S počty policistů v některých krajích, a především s platy příslušníků bezpečnostních sborů. S odborovými organizacemi se setkávám pravidelně a pokroků, třeba i v oblasti platů, jsme společnými silami už v minulosti dosáhli.

Letos se poprvé povedlo zajistit garantovaný růst platů na více let po sobě. Pro policisty a hasiče nárůst o 5 % v roce 2025 a nejméně o 5 % i v letech 2026 a 2027. V rozpočtu je také poprvé zakotven i příspěvek na stravování a v neposlední řadě jsme to byli my, kdo přišel se skokovým zvýšením platu začínajících policistů na 30 000 korun. Ale ano, víme, že to stále není dostatečné. Rozpočet rezortu na příští rok potom poroste o 10,3 miliardy a zajistili jsme v něm i dostatek prostředků na provoz a investice.

Počet policistů v některých krajích je dlouhodobá věc a i tady s vedením policie pracujeme na řešení a situaci nijak nepodceňujeme. Pokračovat bude i digitalizace a snižování byrokracie tak, aby se policisté mohli věnovat zajišťování bezpečnosti lidí.

Pracovní skupina je výborný nápad. Pokud je tady požadavek na její zřízení a budou v ní i odboráři a Policejní prezidium, jsem samozřejmě všemi deseti pro. Je to věc normální lidské komunikace a já se jí nebráním. Jde o společný cíl.

