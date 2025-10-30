Ministr Rakušan: Vážně mají tito lidé kompetenci vládnout?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k povolební situaci.

Ministr Rakušan: Vážně mají tito lidé kompetenci vládnout?
Je mi skoro až líto hnutí ANO, které se pokouší rychle sestavit vládu, ale místo toho řeší hajlujícího Turka píšícího šílené věci vůči menšinám i ženám. Pak se ještě vymlouvá na půjčování telefonů v hospodě. Vážně mají tito lidé kompetenci vládnout? Čekal bych, že od ostatních stran, které sestavují vládu, zazní, že je absolutně nepřijatelné, aby kdokoli, byť by byl jen podezřelý z náklonnosti k nacistické ideologii, reprezentoval náš stát.

V rozhovoru pro týdeník Reflex mluvím nejen o povolebním vyjednávání, ale i o zkušenosti z ministerstva vnitra a o největších výzvách, kterým jsme čelili a které jsme zvládli. Ještě jednou díky všem, kdo se na tom podíleli.

