Ministr Šalomoun: Dětský ombudsman významně posílí ochranu práv dětí

Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych připomněl, co je v tomto návrhu zákona, který jsem představoval už v prvním čtení. Jde o zřízení funkce takzvaného dětského ombudsmana, který významně posílí ochranu práv dětí v České republice. My jsme jednou z posledních zemí v Evropské unii, které dětského ombudsmana nemají. Dovolte mi představit ty základní obrysy.

Ta novela vlastně ustanovuje postavení a nezávislost budoucího dětského ombudsmana a také rozsah jeho pravomocí. Navrhuje se model dvou samostatně působících ombudsmanů, jednak toho dětského a stávajícího veřejného ochránce práv, a to v rámci stávající Kanceláře veřejného ochránce práv. Mezi pravomoci dětského ombudsmana by mělo patřit jednak tradiční vyřizování stížností proti postupu úřadů a dalších orgánů veřejné moci, vzdělávací a osvětová činnost o právech dítěte.

Velkou změnou a novinkou, kterou novela přináší, je kompetence, která by dětskému ombudsmanovi ve striktně vymezených případech umožňovala vstupovat v pozici vedlejšího účastníka do některých soudních řízení týkajících se ochrany práv dětí. Jedná se především o řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí, ve věcech péče soudu o nezletilé nebo řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče nebo zařízení sociálních služeb.

Cílem je rozhýbat procesy tam, kde váznou, což má značný dopad na život dětí. Tyto případy lze odhadnout počtem na nižší jednotky desítek za rok a jsou to přesně ty smutné případy, kterým chceme naší novelou předejít. V novele je dále řešen způsob výběru vhodného kandidáta na dětského ochránce práv. Mohla by se jím stát osoba starší 35 let s právnickým vzděláním, která se v průběhu předchozích deseti let, nejméně pěti let, věnovala ochraně či prosazování práv dětí.

Novela umožňuje ucházet se o funkci ochránce práv dětí také soudcům a soudkyním, zejména těm, kteří projednávají opatrovnické spory. Věřím, že tato novela získá ve sněmově podporu, protože už při její přípravě to probíhalo takovým širokým konzultačním procesem a v pracovní skupině byla současná i bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, paní poslankyně Helena Válková, dále předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, byli tam i zástupci ministerstev práce, sociálních věcí či spravedlnosti, a také poslankyně Marie Jílková, Eva Decroix, Pavla Pivoňka Vaňková, dále senátorka Adéla Šípová.

Takže to bylo opravdu jako velmi rozkročené a myslím, že se nám podařilo uhníst poměrně funkční regulaci.

Takže děkuji za její podporu.

