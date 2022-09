Ministr Šalomoun: Legislativci se opravdu neflákají a tu legislativu chrlí

reklama

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

já se tady úplně nemohu ztotožnit s těmi výtkami, že vlastně na té legislativní činnosti by ta vláda nějakým způsobem zaostávala. A já vám tady potom uvedu pár čísel, myslím si, že tomu tak opravdu není. Já chápu, že chcete pořád vidět už nějaké paragrafové znění už něčeho, a že vám to chybí, ale opravdu ty legislativy, ať už vládní nebo těch dílčích ministerstev, tak opravdu se neflákají a tu legislativu chrlí, řekl bych, až docela jako nadstandardním způsobem.

Já bych asi začal tím, tam, kde skončil pan premiér, a to je to, co jsme nazvali Antibyrokratický balíček 1, co od toho asi tak můžete očekávat a jak to vlastně vzniklo. My máme v programovém prohlášení to, že zrušíme v právním řádu všechno, co je zbytečné a přestalo dávat smysl. Chápu, že to je trochu metafora, ale abychom tedy někde začali, tak jsme navázali spolupráci s podnikatelskými svazy, Hospodářskou komorou, všechny těmi možnými sdruženími, nerad bych na někoho zapomněl. A já jsem je požádal, aby nám tedy detekovali věci, které jsou pro ně v zásadě zatěžující, ale aby byli jako soudní a dávali nám jenom to, co bychom opravdu zrušit mohli. Takže úplně nechci připustit diskusi, že třeba nebudou platit daně a podobně.

Oni byli tedy docela ukázněni a dali nám poměrně zajímavé materiály. A první u těch materiálů vznikla první pracovní verze, kterou jsme potom vyslali do připomínkového řízení ministerstvům a ta nám to obohatila o další a další věci. Takže v zásadě vznikal materiál, který potom šel do připomínkové řízení a pořád byl obohacován, a už jsme tedy museli jednou říct, hrnečku dost, už nám to stačí. A ten Antibyrokratický balíček 1 je formálně vzato usnesení vlády, které jsme schvalovali teď ve středu, a je to vlastně úkol některým ministerstvům, aby dopracovala ty věci, na kterých je vlastně shoda, že se tedy udělají. A do té legislativní podoby, do toho paragrafového znění nebo do těch úprav zákonů to mají vlastně vtělit jako do konce roku. A právě říkám, legislativní balíček 1, protože tím to jako nekončí a tím to začíná a budeme pokračovat v nějakým dalších balíčcích, kam vlastně propadly ty věci, na kterých úplně shoda nebyla, a budou muset být ještě jako dál konzultovány nebo jsou případně vázány na nějakou digitalizaci, takže se vyžádají další úpravu.

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. BPP

Předseda Legislativní rady vlády

ministr pro legislativu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenom pokud by vás zajímalo vlastně, co tam prostě zhruba je, tak je tam novela zákona o účetnictví, aby vlastně bylo možné třeba vést účetnictví v cizí měně, zjednodušení daňového odpisování. Potom vůbec povinnost vést účetnictví pro fyzické osoby, v momentě, kdy nedosahují třeba určitého obratu. Pak je tam dílčí novela zákoníku práce, že by se prostě vůbec zrušila ta povinnost určovat plán dovolených, který se potom stejně nemusí nějakým způsobem respektovat. Je tam úkol Ministerstvu zdravotnictví, aby se při nástupu do zaměstnání určitých profesí vůbec vypustily zdravotní prohlídky nebo zdravotní prohlídky při řízení referenčních vozidel.

Pokud se týká další takové legislativní oblasti, tak to je samozřejmě přijímání evropské legislativy. My to tady většinou redukujeme na to, a já vás na to i upozorňuji, na ty směrnice. Správně bych měl říkat směrnice přijímané řádným legislativním procesem, kdy vlastně tam hrozí ta zrychlená možnost pokuty. A aktivizoval jsem vás vlastně v tomto směru i vlastně ještě před prázdninami a podařilo se Poslanecké sněmovně tedy přijmout ty věci, kde už bylo vydáno takzvané závazné stanovisko, kde už nám ta pokuta opravdu hrozila, a myslím, že jsme utekli hrobníkovi z lopaty na poslední chvíli, to se týkalo té 106 zákonů o svobodném přístupu k informacím ohledně těch platforem, co tady mělo Ministerstvo kultury.

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9411 lidí

Potom evidence skutečných majitelů a omezení dopadů těch plastových výrobků. Takže děkuji, už to vyšlo ve Sbírce. To se povedlo. A chtěl bych vás tedy poprosit, že tam nám zase přibyla jako další vlna problémů. A to, co máte teď v Poslanecké sněmovně, což je zákon o ochraně hospodářské soutěže, ta významná tržní síla, jak zmiňoval ministr zemědělství, a ještě zákon o zadávání veřejných zakázek, tak to bych vás poprosil, abyste se tedy zasadili o nějaké další urychlené, v zásadě přijetí, protože tam to hoří také ta hrozba té pokuty.

Nicméně musím tady uvést jednu pochvalu, jednu výtku té předchozí vlády, že opravdu bylo období, kdy si předchozí vláda k přijímání těch transpozičních tisků vedla velice dobře. Jsme rok 2016, který končil pouze jako s mankem šesti nepřijatých směrnic, což se dá považovat v tom kontextu za velice dobrý výsledek. Protože vždycky tady nějaké nedodělky jsou a obecně se má za to, že když ty nedodělky jsou zhruba do jednoho procenta, tak jako dobře.

Nicméně v momentě, kdy nám předávali vládu, tak to jsme byli asi na 36 směrnicích, a to je furt jako opravdu hodně. To je nad dvě procenta, a my s tím teď musíme něco udělat. Dost jsme toho zvládli, ale aktuální stav je, že ještě máme prostě manko, nějakých dvacet (nesrozumitelné) směrnic. Co se týká fungování Legislativní rady vlády, které předsedám, tak jak už jsem říkal, bylo čtrnáct zasedání, já jsem byl na třinácti, takže moje účast je tam asi 93 % - to říkám jenom v kontextu, že někteří předcházející předsedové, třeba předcházející ministryně spravedlnosti Marie Benešová, tak ta měla průměr třeba 28 %, ta když byla v té vládě předtím, tak měla dokonce 0 %. A chtěl bych říct, že pokud mám analyzovat, čím to je, tak asi je to tím, že pokud je předsedou Legislativní rady vlády zároveň ministr spravedlnosti, tak to prostě nestíhá.

Ukazuje se z těch statistických dat, že na to nemají čas, protože ta spravedlnost je tak v zásadě náročný rezort, že pokud už mají předsedat a mají na starosti tu legislativu, tak se to nedá stihnout. Takže myslím si, že tím, že jsme se vydali tou cestou, jako některé předchozí vlády, že jsme tuhletu agendu opravdu jako oddělili od činnosti ministra spravedlnosti, takže to bylo asi jako docela dobré rozhodnutí. Teď pár čísel ohledně té legislativní činnosti a speciální zapojení Legislativní rady vlády. Aktuálně vlastně k 30. 8. bylo 14 zasedání. A mimochodem za celé roky třeba 2017 to bylo také 14 zasedání. 2018 deset. 2019, 2020 šestnáct. A 2021 devět. Když my budeme pokračovat takovým tempem a máma tam ty tisky víceméně takhle nachystány a ty představy takhle jsou, takže my budeme mít na roku zhruba přes 20 zasedání Legislativní rady vlády, což se tady vlastně doposud úplně nedělo.

Z toho se dá vlastně dedukovat to, že rozsah té legislativní činnosti je opravdu velký a tato vláda vlastně využívá ten svůj expertní orgán profesorů v Legislativní radě vlády jako velmi a podstatně více, než tedy vláda minulá. V tomto ohledu vás chci informovat, že jsem ještě trošku vyztužil řady Legislativní rady vlády a podařilo se mi přesvědčit, aby se členem stal bývalý předseda Nejvyššího správního soudu pan doktor Mazanec, protože drtivá většina vládní legislativy je správně právní povahy, takže jsem opravdu potřeboval odborníka na správní právo a zejména s nějakou justiční zkušeností, a myslím si, že jsem dostal člověka opravdu velmi povolaného.

A potom další mé obohacení Legislativní rady vlády bylo profesora Radima Polčáka, odborníka na IT právo a tyhle nové technologie, protože to byla persona, která tam opravdu chyběla tou svou kompetencí. To jsme ohledně té kvantity legislativy. Něco málo ke kvalitě. Diskutuje se poměrně dlouho procesu zavedení ex post RIA. Pět let se diskutuje o tom, jak to v zásadě udělat. Minulá vláda opravdu nachystala materiál, poslala ho do připomínkového řízení, bohužel se ministerstva vůči tomu docela vymezila. Je to asi docela škoda, já se na tu aktivitu snažím jako navazovat, takže jsem to trošku předělal, možná i s trošku ambicióznějším záměrem. Je to v legislativní podobě a teď se vypořádávají připomínky, takže snad to prostě nějakým způsobem zdárně dokončíme.

Pak bych vás chtěl ještě informovat o legislativní... v programovém prohlášení vlády je takový pirátský otisk, kde se vlastně uvádí, že na podporu chytrého řízení státu zřídíme na Úřadu vlády špičkové expertní pracoviště, v čele s renovovanými odborníky a zázemím s vlastními experty. Nejde jako o žádnou novinku, aby to rozhodování bylo založeno na faktech. Takže všechny ty metodiky OECD a EU, tak aby byly nějak uváděny v praxi, takže vzniklo oddělení legislativních analýz, sice v trošku skromnější podobě, než byly původní představy, ale aspoň, že nějakým způsobem vzniklo, a je to jakási podpora těch legislativ na těch jednotlivých ministerstvech, aby jim pomohli prostě s nějakými vstupními analýzami, a aby opravdu ta legislativa a ty návrhy zákonů vznikaly na základě nějakým prostě úvodních studiích.

Takže teď asi jedna z nejdůležitějších legislativ, kterou máme před sebou, je samozřejmě krizová legislativa v gesci Ministerstva vnitra, tak tam už byla navázána nějaká spolupráce právě za účelem, aby se ta legislativa udělala kvalitně. Takže tolik jako velice ve stručnosti a podrobnosti potom jenom pro zájemce.

Děkuju.

Psali jsme: Ministr Šalomoun: Právní základ pro restriktivní opatření posílí prosazování bezpečnostní politiky Ministr Šalomoun: Za opožděné přijetí evropské legislativy hrozí ČR pokuty Ministr Šalomoun: Jdu s hlavou vztyčenou - musí se umět i prohrát. To není hanba... Ministr Šalomoun: Oznamovatelé korupce potřebují lepší ochranu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama