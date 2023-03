Ministr Šalomoun: My máme za to, že ta podmínka značné škody splněna je

reklama

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat ve faktické na pana poslance Ferance, který tady uváděl, že vlastně vůbec nebyly vzneseny nějaké argumenty ohledně legislativní nouze. Já mám pocit, že tady bylo vzneseno docela dost argumentů, některé se vlastně tomu úplně jako nevěnovaly, to jsou ty argumenty okrádání důchodců, porušení legitimního očekávání, což jsou věcné argumenty a ty patří až do věcné debaty, nicméně pokud jsem tady mohl poslouchat, tak si myslím, že ty argumenty víceméně jsou dva.

Ten jeden argument, proč je to špatně, je něco, co bych nazval liknavost vlády, mohli jste to udělat dřív a tak podobně. K tomu už jsem se vyjadřoval ráno, kdy, ať už by tento argument byl důvodný či nikoliv, tak to stejně v zásadě nehendikepuje vládu proto, aby využila tuto zrychlenou proceduru.

A ten další argument byl o tom, že vlastně není splněna ta podmínka značných hospodářských škod, tak jak se to vlastně odůvodňuje v návrhu. My máme za to, že ta podmínka splněna je. V tom si asi jako neporozumíme. Jenom chci uvést, že ten pojem škoda nebo značná hospodářská škoda je asi potřeba vnímat ne v tom úzkém civilistickém pojetí, ale v pojetí poměrně širokém. My to tak víceméně vnímáme. A na podporu toho svého řekněme širokého pojetí bych chtěl odcitovat část nálezu 12/2010 /cituji/: Rozhodnutí o tom, zda hrozí hospodářské škody, není rozhodováním o škodách v právním slova smyslu, ale vychází z úvah o širších politických konsekvencích. Rozhodnutí, zda státu hrozí značné hospodářské škody ve smyslu § 89 odst. 1 jednacího řádu, posouzení ve vazbě k tomu, do jaké míry má předložený návrh zákona vzniku hrozící značné hospodářské škody v jakési analogii ustanovení ...(Předsedající upozorňuje na čas.) Takže tak. (Směje se.)

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. BPP

Předseda Legislativní rady vlády

ministr pro legislativu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pastuchová (ANO): Občany České republiky náplň vaší práce vůbec nezajímá, pane ministře Ministr Šalomoun: Nedílnou součástí legislativní činnosti je adaptace práva Evropské unie Úřad vlády: Protikorupční rada vlády doporučila upravit novelu zákona o státním zastupitelství Ministr Šalomoun: Kvalitně vedená evidence je nezbytným nástrojem proti korupci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama