Ministr Stanjura: Jakékoliv mimořádné rozpočtové opatření v několika příštích státních rozpočtech nepředpokládám

Rozhodli jsme o preferovaném dodavateli nového jaderného zdroje. Je jím korejská společnost Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP). Nyní s touto společností začneme jednat o výstavbě dvou nových bloků v Dukovanech. Zároveň vláda rozhodla, že bude se společností jednat o závazné opci na další nové jaderné zdroje v Temelíně. Jsme tak na nejlepší cestě k zajištění energetické soběstačnosti naší země.

V současnosti jádro zajišťuje více než třetinu naší spotřeby elektřiny, v budoucnosti by to měla být zhruba polovina. Proto je rozvoj jaderné energie u nás tak zásadní a je nutné rozšířit stávající kapacity našich jaderných elektráren. Nové jaderné bloky zajistí v budoucnu dostatečné dodávky elektřiny pro domácnosti i ekonomiku za přijatelné ceny.

Navíc odhadujeme, že každá koruna investovaná do výstavby jaderných bloků přinese až tři koruny pro českou ekonomiku prostřednictvím navazujících investic. Bude to také znamenat významné zapojení českých firem do výstavby v rozsahu zhruba 60 procent.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Při preferované variantě, tedy výstavbě dvou bloků na jednom místě, je nabízená cena okolo 200 miliard korun za jeden blok. Výstavba dvou bloků v jedné lokalitě umožní využít úspory z rozsahu a sníží náklady přibližně o 20 % na jeden reaktor oproti stavbě pouze jednoho samostatného bloku. Tuto variantu jsme zvolili skutečně pro její ekonomickou výhodnost.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28433 lidí

Co se týče financování projektu, tak v současnosti máme schválený model veřejné podpory a financování pro první blok především ve formě státní půjčky se splatností 30 let, která nebude úročená před spuštěním provozu nových bloků a 40 let výkupu za garantovanou cenu. Chceme, aby náklady na výstavbu byly co nejrovnoměrněji rozložené do jednotlivých let.

Na návrhu způsobu financování druhého bloku pracuje tým expertů pod vedením Ministerstva financí. Předpokládám, že se bude jednat o kombinaci několika finančních nástrojů. Tento model financování bude hotov do konce tohoto roku.

Nyní nás čeká celá řada jednání s dodavatelem ohledně příprav smlouvy, kterou bychom mohli podepsat na jaře příštího roku. Výstavba by mohla začít na jaře 2030. Rozpočtové náklady na přípravné práce pro dva nové jaderné bloky v Dukovanech budou v příštích pěti letech celkem 80 až 85 miliard korun. Nepředpokládám proto, že by bylo nutné jakékoliv mimořádné rozpočtové opatření v několika příštích státních rozpočtech.